Fostul sediu al armatei iugoslave, demolat pentru hotelul ginerelui lui Trump. Sârbii au făcut scut uman

Mai mulți studenți și localnici au protestat în Belgrad faţă de demolarea unei clădiri istorice, fostul sediu al statului major al armatei iugoslave, pentru a face loc unui hotel de lux ce ar urma să fie construit de firma lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Sârbii țin un banner pe care scrie: "Nu cedăm sediul armatei" în timpul unui protest desfășurat pe 11 noiembrie în fața unui complex militar parțial distrus în urma bombardamentelor NATO din 1999 - Profimedia

Studenți sârbi și locuitori din Belgrad au protestat marți împotriva unui proiect imobiliar ce prevede dărâmarea unei clădiri a fostului stat major al armatei iugoslave pentru a permite construirea unui hotel de lux de către o companie care-i aparține lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, relatează AFP. Subiectul este sensibil în Serbia, pentru că este vorba de clădiri bombardate de mai multe ori în 1999 în timpul unei campanii aeriene a NATO, condusă de SUA pentru a pune capăt războiului din Kosovo (1998-1999).

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sediul fostului stat major, demolat pentru hotelul ginerelui lui Trump

Articolul continuă după reclamă

Affinity Partners, compania lui Jared Kushner, primit de mai multe ori în Serbia de către președintele Aleksandr Vucic, a semnat în 2024 un contract de leasing pe o durată de 99 de ani cu guvernul sârb pentru reamenajarea sitului, al cărui statut de ''bun cultural'' a fost recent revocat.

Manifestația, la care au participat câteva sute de persoane, potrivit unui fotoreporter al AFP, a avut loc la patru zile după ce Parlamentul sârb a adoptat o lege specială ce permite accelerarea proiectului și începerea operațiunilor pentru demolarea sediului fostului stat major, în plin centrul Belgradului.

''Această putere a decis să adopte o lege specială ca să se folosească de ea pentru a-și legaliza crima'', a declarat în timpul manifestației Valentina Moravcevic, o studentă, la televiziunea N1. ''Ei pot acum în mod legal să distrugă acest imobil, însă noi nu le vom permite. Noi suntem aici astăzi pentru a le adresa un avertisment și pentru a le spune că istoria noastră și moștenirea noastră culturală sunt importante pentru noi'', a adăugat ea.

''Zid uman'' simbolic în jurul clădirii

Manifestanții au format pentru scurt timp un ''zid uman'' simbolic în jurul complexului și au desenat de asemenea pe jos o ''linie de apărare'' roșie, potrivit fotoreporterului AFP. Distrus de bombardamente, sediul fostului stat major, situat în fața clădirilor guvernului și Ministerului Afacerilor Externe, nu a fost niciodată reconstruit. Construită în 1965, clădirea fusese declarată în 2005 de către guvernul sârb ''bun cultural'' protejat, un statut revocat la sfârșitul lui 2024.

Proiectul preconizat de ginerele președintelui american a fost cu toate acestea suspendat în luna mai, din cauza suspiciunilor conform cărora documente utilizate pentru a anula statutul de ''bun protejat'' al sitului ar fi fost falsificate. O anchetă este în curs.

Al doilea partener al proiectului este promotorul imobiliar Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite, care a fost implicat de la sfârșitul lui 2015 într-un vast proiect de reamenajare a unei mari părți din malurile râului Sava, un afluent al Dunării. Acest proiect este respins de opinia publică și de partidele de opoziție.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰