Zeci de mii de sârbi au ieşit în stradă astăzi la Novi Sad, la un an de la tragedia soldată cu moartea a 16 persoane. Pe 1 noiembrie 2024, acoperişul recent renovat al gării s-a prăbuşit peste trecători şi pasageri, incident pus pe seama corupţiei guvernamentale. Momentul a fost marcat cu o zi de doliu naţional. Oamenii cer schimbarea clasei politice.

Veniţi din toate colţurile Serbiei, manifestanţii au umplut bulevardele din al doilea cel mai mare oraş al ţării. În faţa gării din Novi Sad, acolo unde a avut loc accidentul de anul trecut, au fost depuse zeci de coroane de flori şi lumânări. Iar la 11.52, ora la care s-a prăbuşit acoperişul, mulţimea a ţinut 16 minute de tăcere, câte unul pentru fiecare victimă.

"Suntem aici să arătăm că suntem alături de acele familii și de acele victime. Această societate suferă și este profund afectată. [...] Noi, ca generație mai în vârstă, îi susținem pe acești tineri și credem că ar trebui să meargă până la capăt" a explicat un manifestant.

Mii de studenţi au ajuns încă de seara trecută

Mii de studenţi au ajuns în Novi Sad încă de seara trecută. Unii dintre ei au parcurs pe jos sau cu bicicletele drumul din Belgrad, 100 de kilometri. Alţii au plecat din Novi Pazar, la 340 de kilometri distanţă, şi au stat pe drum 16 zile. La sosire, au avut parte de o primire triumfală din partea localnicilor.

"S-a întâmplat ceva incredibil, în sfârșit suntem uniți. Studenții ne-au schimbat complet, ne-au schimbat conștiința și ne-au dat o nouă speranță" a spus alt manifestant.

Tragedia din 2024 a fost urmată de cele mai mari manifestaţii din ultimii 20 de ani. Oamenii au reclamat corupţia autorităţilor şi au cerutalegeri anticipate. Mitingurile au dus la demisia guvernului, dar nu şi la o anchetă transparentă. 13 persoane, inclusiv un fost ministru, au fost puse sub acuzare, fără ca procesul să înceapă. După un an în care i-a acuzat că sunt plătiţi de străini pentru a destabiliza ţara, preşedintele Aleksandar Vucic le-a prezentat în sfârşit scuze studenţilor.

