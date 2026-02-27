Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 

După ce s-au bucurat din plin de beneficiile aşa-numitei vacanţe de schi, în februarie 2026, copiii din întreaga ţara abia aşteaptă să-şi încaseze alocaţiile pe luna martie.

de Alexandru Badea

la 27.02.2026 , 17:18
Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 - Profimedia

Într-o perioadă în care cheltuielile cu copiii au crescut din ce în ce mai mult, orice ban venit la bugetul familiei este binevenit, chiar dacă valoarea alocaţiilor pentru copii este una mai degrabă modestă.

Milioane de familii primesc susţinere financiară din partea statului pentru a-şi putea creşte copilul sau copiii în condiţii relativ rezonabile.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 

Articolul continuă după reclamă

În principiu, conform autorităţilor din România, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026.

În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

cand se platesc alocatiile martie 2026
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară?
Observator » Ştiri economice » Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 