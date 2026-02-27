După ce s-au bucurat din plin de beneficiile aşa-numitei vacanţe de schi, în februarie 2026, copiii din întreaga ţara abia aşteaptă să-şi încaseze alocaţiile pe luna martie.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026 - Profimedia

Într-o perioadă în care cheltuielile cu copiii au crescut din ce în ce mai mult, orice ban venit la bugetul familiei este binevenit, chiar dacă valoarea alocaţiilor pentru copii este una mai degrabă modestă.

Milioane de familii primesc susţinere financiară din partea statului pentru a-şi putea creşte copilul sau copiii în condiţii relativ rezonabile.

Când se plătesc alocaţiile pentru copii în martie 2026

În principiu, conform autorităţilor din România, alocaţiile pentru copii care sunt virate pe card ar urma să fie virate vineri, 6 martie 2026, sau cel târziu luni, 9 martie 2026.

În schimb, alocaţiile care sunt virate prin mandat poştal ar urma să fie livrate în săptămâna 9-13 martie 2026.

