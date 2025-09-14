Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite în urma unei puternice coliziuni între o dubă care transporta muncitori din construcţii, un camion încărcat cu bere și un autoturism,, pe autostrada Mérida-Campeche, în sud-estul Mexicului.

Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic - Guardia Nacional Carreteras

Accidentul s-a produs pe tronsonul Chocholá-Kopomá, când camioneta plină cu muncitori a lovit vehiculul greu, după care s-a răsturnat pe scuar și a pătruns pe sensul opus de circulație, unde s-a izbit de un alt autoturism, relatează publicaţia El Financiero. După impact, duba a luat foc, în timp ce camionul a ieșit de pe carosabil și a rămas blocat în vegetație.

Accident de groază în Mexic: oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după un impact devastator

Din cauza forței impactului, o parte dintre pasageri au fost aruncați din dubă, trupurile lor rămânând pe șosea, în timp ce martorii și ceilalți șoferi priveau îngroziți urmările coliziunii violente. Alte cinci persoane au rămas blocate în interiorul vehiculului de pasageri și au murit carbonizate.

În urma accidentului, traficul pe ambele sensuri a fost blocat, iar în zonă s-au format coloane de mașini până la sosirea autorităților. Pompierii și paramedicii Secretariatului de Securitate Publică (SSP) din Yucatán au ajuns la fața locului pentru a stinge flăcările și a acorda ajutor răniților în coliziunea fatală. Aceștia au fost transportați la spitale din orașul Mérida.

Totodată, reprezentanți ai Procuraturii Generale a Statului (FGE) au efectuat cercetările la fața locului, iar Serviciul Medical Legal (Semefo) s-a ocupat de ridicarea cadavrelor, ale căror identități nu au fost încă dezvăluite de autoritățile locale. La rândul ei, Garda Națională a instituit un dispozitiv pentru restabilirea circulației pe drumul federal.

După tragedie, guvernatorul statului Yucatán, Joaquín Díaz Mena, și-a exprimat consternarea și solidaritatea față de familiile celor 15 victime. "Cu profundă tristețe am primit vestea accidentului petrecut în această după-amiază pe drumul Mérida–Campeche, unde, din păcate, 15 persoane au murit. Ne exprimăm solidaritatea și sprijinul pentru familiile afectate în aceste momente dureroase. Încă de la primul raport, echipele de urgență, securitate și sănătate s-au mobilizat pentru a acorda ajutor imediat", a transmis Joaquín Díaz Mena pe rețelele sociale.

