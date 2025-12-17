La vară vom putea mânca stridii din Marea Neagră. Aduse anul trecut din Veneția, moluștele s-au adaptat, iar rezultatele depășesc așteptările. Cărnoase și gustoase, stridiile româneşti pot concura deja cu cele din Mediterana. Iar succesul experimentului deschide și oportunități economice: investitorii pot înființa propriile ferme de stridii.

Pornit anul trecut cu moluşte de doar câteva grame, experimentul a depăşit toate aşteptările: stridiile rezistă bine şi iarna ba chiar au crescut suficient cât să poată fi puse în farfurie. "Raportul între carne şi cochilie este unul excepţional de bun. Avem undeva în jur de 25% din greutatea unei stridii, carne", a declarat Magda Nenciu, cercetător. Stridiile crescute în Marea Neagră concurează serios cu cele din Occident, iar în curând le vom putea găsi şi în meniurile restaurantelor.

Pentru proiectul-pilot, moluştele aduse din Italia au fost aşezate în cuşti pe 3 niveluri şi scufundate în larg la o adâncime între 3 şi 5 metri

"E un gust intens. Stridia e un fel de mâncare deosebit şi este un gust care se educă. Nu este un gust care place din prima, dar e un miros de mare. De aceea se combina cu şampanie", a declarat Cristian Cioran, actriţă. Pentru proiectul-pilot, moluştele aduse din Italia au fost aşezate în cuşti pe trei niveluri şi scufundate în larg la o adâncime între trei şi cinci metri. Autorităţile vor permite afaceriştilor să îşi deschidă propriile ferme de stridii în Marea Neagră pe care să le vândă apoi în restaurante şi cherhanale. "Trebuie să îţi concesionezi un perimetru, să realizezi o instalaţie tip long-line care nu este foarte scumpă. Ideal ar fi să fie cumva închis cercul economic, adică producătorii de stridii să aibă şi o cherhana, un mic restaurant, în care să îşi promoveze produsul cu reţete care mai de care mai personalizate", a declarat Victor Niță, biolog.

"În momentul de faţă, conform analizelor, situaţia în marea neagră este propice pentru dezvoltarea acvaculturii, dacă vorbim de stridii, de midii sau de peşti", a declarat Florin Timofte, director INCDM. Legea care permite înființarea fermelor de scoici a fost adoptată după ancheta Observator, care a arătat că în farfuriile românilor ajungeau moluște culese ilegal din zone poluate.

