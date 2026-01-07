Căsătorie anulată în instanță din cauza unui discurs scris cu ChatGPT

Situație inedită în instanța din Țările de Jos. O căsătorie a fost anulată pe motiv că discursul a fost scris cu Chat GPT.

Un tribunal olandez a decis că jurămintele scrise cu ajutorul inteligenței artificiale și rostite în timpul unei căsătorii nu sunt conforme cu cerințele legale prevăzute de Codul Civil. Astfel că o uniune între doi îndrăgostiți a fost pur și simplu anulată din acest motiv. În ciuda desfășurării oficiale a unei ceremonii, actul de căsătorie a fost ulterior invalidat din punct de vedere juridic.

Căsătoriți și nu prea

În aprilie 2025, la Zwolle, în nordul țării, un cuplu a cerut unei cunoștințe să le celebreze uniunea, în calitate de ofițer de stare civilă pentru o zi. O procedură posibilă în Țările de Jos, în anumite condiții, și în prezența unui ofițer de stare civilă real al municipalității.

Deoarece mirii își doreau o ceremonie relaxată, această cunoștință a redactat un discurs cu ajutorul ChatGPT, se arată în hotărârea tribunalului din Zwolle, publicată marți.

„Promiți să fii alături de (n.r. numele femeii, nedezvăluit din motive de confidențialitate) astăzi, mâine și pentru totdeauna?”, a fost întrebat bărbatul în timpul ceremoniei. „Să râdeți împreună, să creșteți împreună și să vă iubiți indiferent de ce se va întâmpla?”, a continuat ofițerul. Apoi i s-a adresat viitoarei mirese: „Să continui să-l susții, să-l tachinezi, să rămâneți unul lângă celălalt, chiar și în momentele dificile?” Apoi, cuplul a fost declarat „nu doar soț și soție, ci mai presus de toate o echipă, un cuplu nebun, iubirea și căminul celuilalt!”, potrivit Le Parisien.

Absența unei obligații legale

O ceremonie de căsătorie, așadar, neconformă cu legea. „Discursul menționat demonstrează că bărbatul și femeia nu au făcut declarația prevăzută la articolul 1:67, alineatul 1, din Codul civil olandez”, a decis tribunalul. Acest articol stipulează că viitorii soți declară că vor îndeplini toate obligațiile legale legate de căsătorie.

„În consecință, căsătoria dintre bărbat și femeie nu a fost oficializată. Aceasta înseamnă că actul de căsătorie a fost înscris în mod eronat în registrele de stare civilă”, se arată în hotărâre.

Potrivit cuplului, eroarea a fost independentă de voința lor, iar ofițerul de stare civilă prezent a omis să le semnaleze acest lucru în timpul ceremoniei. Susținând că pierderea datei căsătoriei a avut un impact emoțional important, cuplul a cerut tribunalului să le permită să păstreze data inițială a căsătoriei sau să o recunoască administrativ ca atare.

„Tribunalul înțelege importanța pe care o are pentru bărbat și femeie data căsătoriei înscrisă în act, dar nu poate ignora legea”, a apreciat justiția, fermă în decizia sa.

