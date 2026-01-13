Eric, un tânăr din București, a apelat la inteligența artificială ca să își renoveze baia. Doar că a fost surprins de ce rezultate i-a generat Chat GPT.

Tânărul i-a oferit toate detaliile și dimensiunile și i-a spus ce își dorește să facă. "Cred că sunt primul om care și-a făcut apartamentul cu inteligență artificială din România. Îi dau dimensiunile, îi explic ce și cum", a spus bucureșteanul.

Cu chiuveta în cabina de duș

Doar că prima recomandare făcută de AI a fost să pună chiuveta în cabina de duș, iar robinetul și bateria de la duș să fie montate în afara acesteia. Așa că influencerul cunoscut pe TikTok i-a atras atenția și i-a cerut să refacă schița. Doar că nici de această dată nu a fost ceea ce trebuie. "Vine cu o altă imagine, în care chiuveta e tot în duș", mai povestește Eric. "I-am explicat că vreau ceva mai intim".

Articolul continuă după reclamă

A urmat apoi o serie de alte imagini, în care influencerul și Chat GPT au încercat să se pună de acord asupra culorilor, luminilor.

Rezultatul final pare să îl fi mulțumit totuși pe tânărul temerar.

