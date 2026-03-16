10 morţi şi 11 răniţi în urma unui incendiu izbucnit într-un spital din India

Zece persoane au murit în urma un incendiu care a izbucnit în centrul de traumatologie al unui spital guvernamental din statul Odisha, din estul Indiei. 11 angajaţi ai spitalului au fost răniţi.

Toate cele zece victime ale incendiului erau pacienți, în timp ce 11 membri ai personalului spitalului sunt tratați pentru arsurile suferite în timp ce încercau să salveze pacienți, a declarat ministrul Mohan Charan Majhi, transmite potrivit BBC.

Incendiul, despre care se bănuiește că a fost cauzat de un scurtcircuit electric, a izbucnit în secția de terapie intensivă pentru traumatologie a Colegiului și Spitalului Medical SCB din orașul Cuttack.

Incendiile sunt frecvente în spitalele din India

Incendiile din spitale sunt adesea raportate în India, multe dintre flăcări fiind atribuite defecțiunilor electrice. În octombrie anul trecut, șase pacienți în stare critică au fost uciși într-un incendiu la ATI în statul Rajasthan.

În 2024, un incendiu la secția de terapie intensivă neonatală a unei facultăți de medicină din orașul Jhansi, nordul țării, a ucis cel puțin 10 nou-născuți. În 2021, un incendiu la secția de terapie intensivă a spitalului Vijay Vallabh din orașul Virar, din vestul țării, a ucis 13 pacienți care primeau tratament pentru Covid-19. Un alt incendiu din 2021, la o unitate de îngrijire a nou-născuților din districtul Bhandara, în statul Maharashtra, din vestul țării, a ucis 10 bebluşi.

În Odisha, incendiul a fost ținut sub control după ce pompierii s-au deplasat de urgență la spital. Pacienții au fost mutați în alte departamente din cadrul aceluiași spital, au declarat oficialii.

Colegiul și Spitalul Medical SCB este una dintre cele mai mari unități medicale administrate de guvern din Odisha.

Într-o declarație adresată reporterilor după vizita la spital, Majhi a declarat că incendiul a afectat secția de terapie intensivă pentru traumatologie, precum și o secție și secții de terapie intensivă adiacente.

Compensații pentru familiile victimelor incendiului

Majhi a declarat că personalul medical și personalul de securitate „și-au riscat viața” în timpul operațiunii de salvare, iar unii dintre ei au fost răniți, adăugând că guvernul a ordonat oficialilor să asigure tratamentul adecvat celor răniți în incident.

Guvernul statului a anunțat compensații financiare pentru familiile victimelor. Majhi a declarat că a ordonat o anchetă judiciară cu privire la incident și a spus că vor fi luate măsuri stricte împotriva oricărei persoane găsite responsabile.

Scurtcircuitele se numără printre cele mai frecvente cauze ale incendiilor din spitalele din India. Spitalele sunt deosebit de vulnerabile la incendii, deoarece conțin o mulțime de echipamente electrice, sisteme de oxigen și pacienți care adesea nu pot fi transportați rapid în timpul situațiilor de urgență.

