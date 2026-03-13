Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în timpul unei vizite în judeţul Bihor, că Guvernul va urmări evoluţia preţurilor carburanţilor pentru a "atenua, într-o anumită formulă, impactul" acestora, dar a subliniat că nu pot fi anulate scumpirile cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

Bolojan: Scumpirea carburanţilor nu poate fi evitată, dar Guvernul va încerca să reducă impactul

Premierul a spus că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi perturbării lanţului de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, "a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita", potrivit Agerpres.

"Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei", a precizat premierul.

El a spus că dacă preţul carburanţilor va creşte în perioada următoare peste un nivel alarmant, Guvernul va lua măsurile pe care le are la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, ci pentru a atenua impactul.

"În ceea ce priveşte partea de preţuri la benzină şi la motorină, deci preţurile de la pompă, urmărim ceea ce se întâmplă, în aşa fel încât, pe de o parte, aceste preţuri să crească într-o manieră care să fie mult sub creşterea preţului barilului de ţiţei sau al motorinei şi benzinei pe pieţele internaţionale - este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia", a explicat premierul Bolojan.

El a amintit că Guvernul a prelungit schema de finanţare pentru transportatori, "prin care o bună parte din creşterea preţului la pompă va fi preluată prin mecanismul de deducere din acciză".

