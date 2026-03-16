Trump afirmă că poate reimpune tarife, în ciuda invalidării de către Curtea Supremă

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, că are "dreptul absolut" de a impune din nou taxe vamale, după ce suprataxele au fost invalidate de Curtea Supremă.

Donald Trump afirmă că poate impune tarife, în ciuda invalidării de către Curtea Supremă - Hepta

"Am dreptul absolut de a impune TAXE VAMALE sub o altă formă, şi am început deja să fac acest lucru", a scris Trump, în ceea ce pare a fi o aluzie la anchetele comerciale lansate de administraţia sa, şi în contextul în care a impus prin ordin executiv taxe vamale de 10%.

Statele Unite au lansat joi o nouă serie de anchete comerciale pentru identificarea unor eventuale deficienţe în lupta împotriva muncii forţate, pentru a justifica noile taxe vamale ce vizează 60 de ţări, printre care statele Uniunii Europene, China şi Japonia, informează AFP, preluat de Agerpres.

Postarea lui Donald Trump a survenit la câteva ore după ce Beijingul a presat SUA să "îşi corijeze imediat acţiunile greşite" în materie comercială, în contextul în care primele două economii de pe glob au început o nouă rundă de negocieri.

Articolul continuă după reclamă

Aceste anchete sunt un act "total unilateral, arbitrar şi discriminatoriu, şi constituie un act tipic de protecţionism", a subliniat Ministerul Comerţului chinez.

SUA şi China negociază noi acorduri comerciale

Reprezentanţii americani şi chinezi de rang înalt s-au reunit în weekend la Paris în încercarea de a rezolva litigiile comerciale care au dat naştere în 2025 unei lupte aspre, înaintea unui armistiţiu convenit în octombrie.

La 20 februarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a invalidat ansamblul taxelor vamale de mare anvergură impuse de Trump, care le-a reimpus ulterior prin ordin executiv, la un nivel de 10%.

"Curtea cunoştea poziţia mea, ştia cât de mult ţineam la această victorie pentru ţara noastră, şi cu toate acestea a decis să cedeze, potenţial, mii de miliarde de dolari unor ţări şi unor companii care profită de Statele Unite de decenii", a afirmat Trump luni.

Noi discuţii americano-chineze urmează să aibă loc înaintea vizitei în China a lui Trump, anunţată de Casa Albă pentru sfârşitul lui martie sau începutul lui aprilie, dar încă neconfirmată de Beijing.

Albert Mincu Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰