Trump avertizează că NATO ar putea avea un viitor "foarte rău" dacă aliaţii nu intervin în Strâmtoarea Ormuz

Președintele Donald Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor "foarte rău" dacă aliații nu ajută SUA să securizeze Strâmtoarea Ormuz în mijlocul crizei petrolului.

Donald Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor "foarte rău" dacă aliații SUA nu reușesc să ajute la deschiderea Strâmtorii Hormuz, transmițând un mesaj direct națiunilor europene să se alăture efortului său de război în Iran.

Președintele SUA a declarat pentru FT într-un interviu acordat duminică că ar putea amâna, de asemenea, summitul său cu președintele Chinei, Xi Jinping, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, în timp ce face presiuni asupra Beijingului pentru a ajuta la deblocarea acestei căi navigabile cruciale.

"Este normal ca oamenii care beneficiază de Strâmtoare să contribuie la asigurarea că nu se întâmplă nimic rău acolo", a spus Trump, argumentând că Europa și China depind în mare măsură de petrolul din Golf, spre deosebire de SUA.

"Dacă nu există niciun răspuns sau dacă este un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO", a adăugat el.

Comentariile lui Trump, făcute într-o convorbire telefonică de opt minute cu FT, au venit la o zi după ce a făcut apel la China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie să se alăture unui "efort de echipă" pentru a deschide punctul de blocare prin care trece o cincime din petrolul mondial.

Iranul a închis practic strâmtoarea după ce SUA și Israelul au lansat războiul în urmă cu mai bine de două săptămâni, stârnind temeri privind un nou șoc al prețului petrolului pentru economia globală. Eforturile SUA de a deschide calea navigabilă au eșuat în mare parte. Prețurile internaționale ale petrolului au atins 106 dolari pe baril duminică seara, în creștere cu aproximativ 45% de la începutul războiului.

În ciuda avertismentului său, Trump a fost pesimist că aliații SUA vor lua în considerare apelurile sale de ajutor.

"Avem un lucru numit NATO", a spus Trump, care a criticat adesea alianța. "Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi... Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo."

Rugat să specifice ajutorul de care are nevoie, Trump a spus "orice ar fi". El a adăugat că aliații ar trebui să trimită dragoare de mine, dintre care Europa deține mult mai multe decât SUA.

De asemenea, el dorea "oameni care să elimine câțiva actori negativi care se află de-a lungul țărmului [iranian]". Trump a sugerat că dorește echipe de comando europene sau alt ajutor militar pentru a elimina iranienii care fac "o pacoste" în Golf cu drone și mine navale.

"Îi lovim foarte tare", a spus Trump. "Nu le-a mai rămas nimic altceva decât să facă niște probleme în strâmtoare, dar acești oameni sunt beneficiari și ar trebui să ne ajute să o supraveghem. Îi vom ajuta. Dar ar trebui să fie și ei acolo. Ai nevoie de mulți oameni care să supravegheze câțiva."

Trump a spus că se așteaptă, de asemenea, ca China să ajute la deblocarea strâmtorii înainte de a călători la Beijing la sfârșitul acestei luni pentru un summit cu Xi Jinping, prima sa călătorie în China în al doilea mandat.

"Cred că și China ar trebui să ajute, deoarece China își obține 90% din petrolul său din strâmtoare", a spus Trump. Așteptarea până la summit ar fi prea târziu, a spus el. "Am vrea să știm înainte de asta. [Două săptămâni înseamnă] mult timp."

El a adăugat că și călătoria sa în China ar putea fi amânată. "Am putea întârzia", a spus Trump. Nu a spus pentru cât timp.

