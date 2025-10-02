Dacă Rusia învinge în Ucraina aceasta va încuraja acţiunile Chinei împotriva Taiwanului, iar Taipeiul speră ca Ucraina să câştige în conflict. Avertimentul a fost făcut de un ofiţer taiwanez de rang înalt care a participat la un forum pe teme de securitate ţinut în Polonia.

Ofiţer taiwanez de rang înalt: "O înfrângere a Ucrainei ar încuraja China să fie mai agresivă cu Taiwan" - Profimedia / imagine ilustrativă

Taiwanul, pe care China îl consideră ca fiind teritoriul său, a găsit din ce în ce mai multă înţelegere în anumite părţi ale Europei Centrale şi de Est de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, chiar dacă aproape toate ţările europene menţin legături diplomatice oficiale doar cu Beijingul şi nu cu Taipei, potrivit Agerpres.

Spre deosebire de SUA, Europa nu mai vinde Taiwanului echipamente militare scumpe pentru a nu-şi atrage mânia Beijingului, iar vizitele oficiale ale ofiţerilor militari taiwanezi în Europa sunt extrem de rare, notează Reuters.

"Le dorim (ucrainenilor) victoria", a spus Hsieh Jih-Sheng, adjunct al şefului Statului Major General pentru informaţii al Ministerului Apărării din Taiwan, la Forumul de securitate de la Varşovia.

Articolul continuă după reclamă

Înaltul responsabil militar taiwanez şi-a exprimat temerea că "înfrângerea Ucrainei va semnala că China poate adopta o atitudine mai agresivă faţă de Taiwan".

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Diplomaţia Beijingului a condamnat în schimb participarea ministrului de externe taiwanez Lin Chia-lung la acelaşi forum, afirmând că Taiwanul încearcă să exagereze ameninţarea din partea Chinei.

În intervenţia sa, Hsieh Jih-Sheng a tras un semnal de alarmă cu privire la exerciţiile militare comune ale Chinei şi Rusiei.

"Dacă China va acţiona împotriva Taiwanului, în timp ce Rusia îşi intensifică ofensiva în Ucraina, lumea s-ar putea confrunta cu o criză geopolitică pe două fronturi", a avertizat Hsieh Jih-Sheng.

Taiwanul s-a alăturat sancţiunilor occidentale împotriva Rusiei şi a studiat, de asemenea, modul în care armata ucraineană, de o dimensiune mult mai mică, a reuşit să lupte împotriva vecinului său uriaş, trăgând învăţăminte despre modul în care ar putea face faţă unui eventual atac chinez.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰