Olanda condiționează participarea la Eurovision de excluderea Israelului. Alte 4 ţări vor proceda la fel

Olanda a anunțat că nu va participa la Festivalul Eurovision 2026 atât timp cât participarea în concurs a Israelului va fi acceptată. Televiziunea publică olandeză AVROTROS consideră că prezența israeliană, având în vedere tragedia umanitară din Fâșia Gaza, este incompatibilă cu valorile de pace, egalitate și respect pe care ar trebui să le reprezinte competiția, potrivit Agerpres, care citează EFE.

AVROTROS a explicat într-un comunicat că "nu mai poate justifica" participarea israeliană din cauza "suferinței umane grave și continue din Gaza", în plus față de "deteriorarea libertății presei, cu excluderea deliberată" a jurnaliștilor internaționali și uciderea reporterilor locali.

"De asemenea, s-a dovedit ingerința guvernului israelian în ediția trecută a festivalului, când evenimentul a fost utilizat ca instrument politic. Acest lucru contrazice caracterul apolitic al competiției. Aceste circumstanțe sunt contrare valorilor pe care AVROTROS le apără ca televiziune publică", a avertizat postul public de televiziune olandez.

În acest sens, a anunțat că participarea olandeză la Eurovision 2025 nu va fi posibilă câtă vreme Israelul va fi admis de către Uniunea Europeană de Radiodifuziune (UER), organizatoarea evenimentului.

"Dacă UER decide să nu permită participarea Israelului, AVROTROS va fi încântată să participe anul viitor. În așteptarea acestei decizii, toate pregătirile continuă în mod normal", a subliniat radiodifuzorul olandez.

Eurovision va avea loc anul viitor, în mai, la Viena, iar țările trebuie să comunice, de obicei, înainte de octombrie dacă vor participa sau nu la competiție, deși anul acesta termenul a fost extins în mod excepțional până în decembrie.

Decizia olandeză vine într-un moment de presiune internațională crescândă. În ultimele zile, Slovenia, Spania, Islanda și Irlanda au avertizat că nu vor participa la Viena în 2026 dacă Israelul va concura.

Eurovision, care, așa cum a amintit AVROTROS, a fost creat în 1956 pentru a uni Europa după război și după o perioadă de diviziune, a reunit anul acesta 37 de țări și a depășit 160 de milioane de spectatori.

UER menține deocamdată Israelul pe lista provizorie.

Israelul a ocupat locul al doilea la ediția de anul acesta și locul cinci la cea din 2024, în timp ce UER a suspendat participarea Rusiei din cauza invaziei în Ucraina astfel încât niciun cântăreț rus nu a putut participa la ultimele patru ediții.

Participarea Israelului la Eurovison ar putea fi supusă la vot la următoarea adunare a UER, care va avea loc sediul său din Geneva, pe 4 și 5 decembrie

