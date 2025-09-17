Întreaga lume a cinematografiei îl elogiază pe actorul şi regizorul Robert Redford. Pur şi simplu fermecător, strălucitor. Aşa este descris simbolul Hollywood-ului. De la Morgan Freeman la Leonardo DiCaprio şi până la preşedintele Donald Trump, toţi au vorbit la superlativ despre marele actor şi au transmis mesaje emoţionante.

"Ca artist, nu mă pot gândi la o viaţă mai bună decât cu care am fost binecuvântat. A fost un drum extraordinar!", spunea Robert Redford.

Considerat legendă a cinematografiei, Robert Redford a lăsat deoparte statutul de star în ultimii ani şi a preferat să rămână în preajma familiei. A murit în somn, înconjurat de cei pe care i-a iubit, în căminul său, din oraşul pe care îl adora.

Reacţiile actorilor de la Hollywood

Este o pierdere uriaşă pentru comunitatea noastră. Nu doar că a fost un actor incredibil, cu toţii îi cunoaştem munca, dar capacitatea lui, ca şi regizor, de asemenea, filme ca "Quiz Show", spune Leonardo DiCaprio.

"Ce moștenire! Adică, nu doar o listă incredibilă de roluri și filme, atât ca regizor, actor, producător, ci și întreaga instituție Sundance. Și vreau să spun că aceasta va dăinui la nesfârșit", a declarat admirativ Jude Law.

"Vezi, icoană dincolo de icoană. E atât de trist… ştii, e inevitabil, nu, pur și simplu se întâmplă. Dar a lăsat în urmă atât de multe. Nu-l vom mai vedea niciodată pe tipul ăla. Știi, e o altă epocă, un alt fel de om, o altă mentalitate. De aceea trebuie venerat", spune Sylvester Stallone.

"Este atât de emoționant și sunt atât de recunoscător pentru toată munca lui și acumularea întregii sale munci. Ne va fi foarte dor de el", a declarat Troy Kotsur, actor.

"Mi-ar plăcea să trăiesc cât a trăit el și să realizez tot ce a făcut și să fiu la fel de respectat cum a fost el. Ce viață!", a spus Jason Bateman.

O emblemă pentru cinematografie

Un omagiu a venit şi de la Donald Trump. "A avut multe filme. Aș spune că a făcut șapte sau opt filme grozave. Au fost cu adevărat grozave. A fost o perioadă când era cel mai în vogă. Mi s-a părut grozav", a declarat liderul SUA.

Cei care l-au cunoscut în descriau pe Redford cu un singur cuvânt - fermecător.

"Nu a fost vorba doar despre cineaști independenți și diversitatea vocilor și realizarea de filme. A fost un mare ecologist, iar asta se vedea în casa lui, în modul în care a condus Sundance și toate organizațiile față de care era profund dedicat", a spus Bill Kramer, director executiv, Academia de Arte și Științe Cinematografice.

"Îmi amintesc că încerca să-mi pună mai multe întrebări decât puneam eu. A trebuit să readuc conversația la interviu. Toată lumea îl numește Bob. Când vorbeai cu el, îţi zicea cumva: "Spune-mi doar Bob", ceea ce este foarte fermecător", a declarat Lindsey Bahr, critic de film.

"Dacă ai căuta "vedetă de cinema" în dicționar pentru mult timp, acesta ar fi Robert Redford, spune Marc Malkin", redactor senior la Variety.

Cinefilii regretă că au rămas puţini cei interesaţi de producţiile vechi şi aproape că nu au habar cine sunt cei care au scris istorie la Hollywood.

Reacţiile fanilor

"Suntem in punctul în care pierdem o întreagă generație de actori", spune Michelle Cregut, fană a actorului.

"Noi, cei mai în vârstă, suntem cei care ne amintim de filmele în care a jucat. Moștenirea lui este a unui actor grozav. Nu era doar o figură strălucitoare. Era o persoană reală", adaugă altă fană.

Redford a fost una dintre cele mai mari vedete ale anilor '70 cu filme precum "The Candidate", "All the President's Men" și "The Way We Were".

