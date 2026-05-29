ONU avertizează că protejarea copiilor în mediul online este o "urgenţă" şi cere reguli mai stricte

ONU avertizează că protejarea copiilor în mediul online a devenit o "urgență", criticând modul în care platformele digitale sunt concepute și cerând măsuri mai ferme din partea guvernelor și a companiilor tech. Organizația subliniază că simpla restricționare a accesului nu este suficientă, dacă nu sunt schimbate practicile și algoritmii care pot crea dependență și pot expune minorii la riscuri.

Abuzurile online "rezultă din alegeri de design şi practici comerciale care compromit siguranţa, inclusiv funcţii care creează dependenţă, cum ar fi derularea infinită, redarea automată şi notificările neîncetate ale aplicaţiilor", a declarat Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, citat într-un comunicat, potrivit Agerpres.

"Consolidarea protecţiei copiilor online este o urgenţă, şi trebuie să ne asigurăm nu doar că este implementată, ci şi că este implementată corect", a adăugat el.

Turk a cerut măsuri mai ferme atât din partea guvernelor, cât şi a companiilor, afirmând că "simpla limitare a accesului la platforme care rămân periculoase nu poate fi un scop în sine pentru protejarea eficientă a copiilor".

Australia a interzis mai multe platforme de socializare pentru copiii sub 16 ani în 2025, stârnind interesul multor ţări. În Franţa, un proiect de lege care viza interzicerea reţelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani a fost adoptat de Senat.

În opinia lui Turk, concentrarea exclusivă asupra acestor restricţii nu va schimba designul şi algoritmii care au făcut ca aceste platforme să fie periculoase.

Giganţii tehnologici trebuie să integreze siguranţa în design, în loc să plaseze această responsabilitate pe umerii părinţilor şi copiilor, a adăugat el.

Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului a indicat, de asemenea, că interdicţiile ar putea fi uşor ocolite şi şi-a exprimat îngrijorarea că astfel de restricţii ar putea împinge copiii către platforme mai riscante şi chiar mai puţin supravegheate.

Biroul său a publicat zece linii directoare pentru siguranţa online a copiilor.

Acestea includ în special prevederi care să garanteze în mod implicit protecţia maximă a datelor copiilor. Ele indică faptul că 'micro-ţintirea' minorilor în scopuri comerciale nu ar trebui permisă.

Aceste orientări ridică, de asemenea, întrebări cu privire la potenţialele restricţii de vârstă pentru utilizarea chatbot-urilor bazate pe inteligenţă artificială (AI) sau pe funcţii care creează dependenţă.

Măsurile ar trebui să fie supuse unei supravegheri independente, cu consecinţe juridice disuasive, specifică orientările.

Copiii ale căror drepturi sunt încălcate ar trebui, de asemenea, să aibă acces la căi de atac legale.

