OpenAI lansează un browser cu ChatGPT integrat. Ce poate face Atlas

OpenAI a prezentat marți ChatGPT Atlas, un nou browser web bazat pe inteligență artificială și integrat cu chatbotul ChatGPT, lansare care reprezintă o provocare directă la supremația Google Chrome.

Lansarea marchează cea mai recentă mișcare a OpenAI de a valorifica cei 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal ai ChatGPT, extinzându-se în tot mai multe aspecte ale vieții online a utilizatorilor prin colectarea de date despre comportamentul acestora în navigare. Aceasta ar putea accelera tranziția către o căutare condusă de AI, pe măsură ce utilizatorii se îndreaptă tot mai mult către unelte conversaționale care sintetizează informația, în loc să se bazeze pe rezultatele clasice bazate pe cuvinte-cheie oferite de Google, ceea ce intensifică competiția dintre OpenAI și Google. Acțiunile Alphabet (GOOGL.O), compania care deține Chrome, au scăzut cu 1,8% marți după-amiază, informează Reuters.

Reuters a raportat anterior despre lansarea browserului OpenAI. Este cel mai nou jucător într-un domeniu tot mai aglomerat al browserelor cu AI, alături de Comet (al Perplexity), Brave sau Neon (al Opera), în contextul în care companiile se grăbesc să integreze funcții care pot rezuma pagini, completa formulare sau scrie cod pentru a atrage utilizatori.

Atlas le permite utilizatorilor să deschidă o bară laterală ChatGPT în orice fereastră, pentru a rezuma conținutul, a compara produse sau a analiza date de pe orice site. În modul "agent", disponibil acum pentru utilizatorii plătitori, ChatGPT poate interacționa cu site-uri web în locul utilizatorului, ducând la bun sfârșit sarcini, precum documentarea și cumpărăturile pentru o vacanță. Într-o demonstrație de marți, dezvoltatorii OpenAI au arătat cum ChatGPT poate găsi o rețetă online și apoi cumpăra automat toate ingredientele. Agentul a accesat site-ul Instacart și a adăugat în coș toate alimentele necesare - o sarcină care a durat câteva minute.

Browserul, disponibil momentan pe macOS

Browserul este disponibil acum, la nivel global, pe macOS (Apple). Versiunile pentru Windows, iOS și Android vor fi lansate ulterior.

Condusă de Sam Altman, OpenAI a bulversat industria tehnologică odată cu lansarea ChatGPT la sfârșitul lui 2022. După succesul inițial, compania s-a confruntat cu o competiție dură din partea Google și a startup-ului Anthropic și a căutat noi direcții de creștere.

Google, la rândul său, dezvoltă metode de adaptare la schimbările în comportamentul de căutare de la apariția ChatGPT. În funcție de interogare, fiecare rezultat Google poate afișa acum o prezentare AI (AI overview), oferind o experiență similară cu cea a unui chatbot. Luna trecută, Google a integrat modelul său Gemini în Chrome pentru utilizatorii din SUA și plănuiește extinderea pe iOS.

Într-un succes pentru Google, un judecător federal a decis în septembrie că gigantul nu este obligat să vândă browserul Chrome. Judecătorul Amit Mehta a afirmat că Google poate continua să plătească partenerii pentru a promova motorul său de căutare, subliniind că investițiile masive ale companiilor Big Tech și ale startup-urilor în AI generativ amenință deja modelul clasic de căutare, făcând astfel acceptabile aceste plăți.

Google îşi menţine supremaţia

În ciuda competiției în creștere, Google Chrome deține încă supremația, cu o cotă de piață globală de 71,9% în septembrie, potrivit StatCounter. Totuși, analiștii susțin că un browser nou de la OpenAI ar putea introduce o competiție proaspătă în zona veniturilor din publicitate.

"Integrarea chatului într-un browser este un pas înainte pentru OpenAI în direcția vânzării de reclame, ceea ce încă nu face. Odată ce va începe, ar putea lua o parte semnificativă din piața reclamelor din căutări de la Google, care controlează în jur de 90% din acest segment", a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson.

