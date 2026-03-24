Oraşul care îşi va schimba numele pentru a atrage mai mulți turiști

Orașul Vallecrosia din Italia își va schimba numele în Vallecrosia al Mare astfel încât turiștii să înțeleagă mai clar că este amplasat la malul mării. Decizia a fost luată în urma unui referendum.

de Redactia Observator

la 24.03.2026 , 10:09
Oraşul care îşi va schimbă numele pentru a atrage mai mulți turiști Imagine ilustrativă - Shutterstock

Orașul, care are 6.800 de locuitori și se află pe Riviera Italiană, în apropiere de granița cu Franța, a purtat timp de secole denumirea simplă Vallecrosia. Orașul datează din epoca romană și a fost menționat în Evul Mediu.

Circa 55% dintre cetățenii orașului au aprobat modificarea sugerată de pimarul Fabio Perri, care și-a început mandatul anul trecut. Edilul era supărat că particula ''valle'' din denumirea orașului făcea motoarele de căutare să localizeze orașul în interiorul continentului, în ciuda lungii sale promenade de-a lungul mării.

Nu vor exista alte schimbări - codul poștal și stema orașului vor rămâne aceleași. În schimb, municipalitatea și-a triplat bugetul pentru turism anul acesta.

Regiunea de coastă la Mare Ligurică, unde este amplasată Vallercrosia, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Italia.

Redactia Observator
