Orașul care testează un combustibil care ar putea înlocui complet motorina

Un oraș din America de Sud testează un combustibil care ar putea schimba radical piața energiei: un biocombustibil produs din soia, grăsimi animale și uleiuri uzate, capabil să înlocuiască complet motorina fără modificări tehnice ale vehiculelor. Decizia vine într-un moment de tensiuni pe piața petrolului și de creștere a prețurilor la energie.

de Redactia Observator

la 21.03.2026 , 09:37
Combustibil din soia și uleiuri uzate, testat ca alternativă la motorină

Orașul Passo Fundo, din Brazilia, a introdus în parcul auto al primăriei un biocombustibil conceput să înlocuiască integral motorina. Spre deosebire de biodieselul clasic, care este amestecat cu motorina în proporție de aproximativ 15% în Brazilia, acesta este conceput pentru a înlocui complet combustibilul fosil în orice vehicul diesel, scrie Reuters.

Noul combustibil este produs din materii prime precum soia, grăsimi animale și uleiuri uzate.

Un combustibil alternativ lansat într-un moment de criză energetică

Primarul orașului Passo Fundo, Pedro Almeida, a declarat că noua soluție apare într-un moment de incertitudine pe piețele energetice. "Când vorbim despre aceste conflicte (războiul din Orientul Mijlociu n.r.) și când avem la dispoziție un combustibil alternativ precum BeVant, acesta reprezintă, fără îndoială, un potențial competitiv foarte mare", a explicat edilul, citat de Reuters.

Compania Be8, unul dintre cei mai mari producători de biodiesel din Brazilia, a primit aprobarea autorităților la finalul anului 2024 pentru a produce combustibilul denumit BeVant în Passo Fundo. Proiectul are un obiectiv inițial de producție de 28 de milioane de litri anual.

BeVant, biocombustibilul care poate înlocui complet motorina

BeVant este un combustibil de tip "drop-in", care poate înlocui direct motorina și poate fi utilizat în motoarele diesel existente fără să fie necesare modificări tehnice.

Directorul general al companiei, Erasmo Carlos Battistella, spune că produsul este esențial pentru dezvoltarea companiei: "Pariem puternic pe BeVant pentru creșterea companiei, atât în Brazilia, cât și în străinătate".

Noul combustibil este cu aproximativ 15% mai scump decât biodieselul, însă mai ieftin decât HVO ("green diesel"), principalul său competitor direct. Autoritățile locale estimează însă că prețul ar putea scădea odată cu creșterea producției și a cererii.

Primele vehicule din flota orașului vor folosi noul combustibil

În prima etapă, 17 vehicule din flota orașului - inclusiv camioane, buldoexcavatoare și un microbuz - vor utiliza BeVant, cu un consum estimat de aproximativ 10.000 de litri pe lună.

Brazilia importă aproximativ un sfert din motorina pe care o consumă, în timp ce dispune de cantități record de soia - materie primă esențială pentru producția de biocombustibili. În acest context, procesatorii de soia și producătorii de biodiesel cer guvernului să permită creșterea procentului de biodiesel în amestecul cu motorina.

Combustibilul este deja utilizat în competiția de camioane Copa Truck, un campionat popular din Brazilia în care camioanele modificate concurează pe circuite. Competiția e considerată un "laborator" pentru tehnologii noi, precum combustibilii sau anvelopele, pentru că vehiculele sunt supuse unor condiții mult mai dure decât în traficul normal. De asemenea, este folosit și de companii de logistică și flote de transport public.

