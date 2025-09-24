Oraşul din lume care introduce în premieră taxa turistică pentru câini

Un oraş din Italia introduce în premieră, din 2026, taxa turistică pentru câini. Şi rezidenţii vor avea de achitat pentru patrupedele lor un impozit anual.

Un bărbat cu un câine fumând o țigară pe o bancă de pe o stradă în oraş - Profimedia

Este vorba de provincia Bolzano din Tirolul de Sud, Italia. Iniţial, s-a dorit testarea obligatorie ADN pentru identificarea proprietarilor care nu curăță excrementele, însă măsura s-a dovedit greu de aplicat.

Consilierul Luis Walcher propune o taxă anuală de 100 euro pe câine pentru rezidenți și o premieră absolută: taxa turistică pentru câini de 1,50 euro pe zi pentru fiecare „turist cu patru picioare” care vizitează zona.

Măsura vine după ce sistemul de urmărire genetică introdus pentru a identifica proprietarii neglijenți a stârnit controverse și s-a dovedit complicat de pus în practică. Taxa pentru câini fusese abolită acum 16 ani la nivel național, conform tg24.sky.it, citat de Mediafax.

Articolul continuă după reclamă

Scutiţi doi ani de taxă, câinii cu ADN înregistrat

Câinii al căror ADN a fost deja înregistrat vor fi scutiți timp de doi ani de la noua taxă. Banii colectați vor fi folosiți pentru curățarea străzilor și amenajarea de parcuri speciale pentru câini.

Proprietarii rămân obligați să curețe excrementele animalelor lor, altfel riscă amenzi între 200 și 600 euro.

Walcher consideră măsura echitabilă pentru că afectează doar proprietarii de câini, nu întreaga comunitate care ar plăti prin taxa Tasi pentru curățarea trotuarelor.

Proiectul urmează să fie discutat și adoptat pentru a intra în vigoare anul viitor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰