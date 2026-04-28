Moment istoric la Washington: Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au început prima lor vizită de stat în America. Prima zi a turneului diplomatic a debutat sub semnul tradiției și al pasiunilor comune: după primirea oficială la Baza americană Andrews, cuplul regal a fost oaspetele familiei Trump la Casa Albă. Ziua s-a încheiat cu o recepție oficială la reședința ambasadorului britanic, pregătind terenul pentru discuțiile politice viitoare, când Regele Charles și Donald Trump vor avea întâlniri bilaterale.

Regele Charles şi Regina Camilla au ajuns în Statele Unite. Vizita, una istorică, marchează un moment extrem de important - vorbim despre prima deplasare oficială a lui Charles în calitate de monarh și a șaptea vizită oficială a unui suveran britanic în SUA, prima având loc în 1939. Charles şi Camilla au aterizat la baza militară Andrews. Un detaliu simbolic remarcat la sosire a fost ținuta Reginei Camilla, care a purtat o rochie-palton roz, creată de Dior, aceesorizată cu o broșă cu steagurile Marii Britanii și SUA, oferită Reginei Elisabeta a II-a de primarul New Yorkului în anul 1957.

Trump și Prima Doamnă, Melania, i-au întâmpinat pe Charles și pe Regina Camilla, iar apoi s-au retras pentru ceaiul privat în intimitatea Camerei Verzi. Gazdele au pregătit şi o surpriză menită să onoreze preocupările de o viață ale suveranului.

Cei patru au ieșit pe peluza Casei Albe pentru a inaugura un stup cu totul special, construit în miniatură, după forma celebrei reședințe prezidențiale. Gestul Melaniei Trump nu a fost întâmplător. Regele Charles, un ecologist convins, îngrijește personal mai mulți stupi la reședința sa din Anglia, considerând apicultura un pilon esențial al sustenabilității.

Regele a fost primit apoi la dineul oficial de ambasadorul britanic în Statele Unite și de soția acestuia. Recepţia a avut loc în grădina Ambasadei, acolo unde au socializat cu cei 650 de invitați prezenți la eveniment. Meniul a fost unul special - bazat pe preparate tradiționale britanice, chifle scones și somon afumat scoțian.

Regele și Regina sunt cazați la Blair House, reședința oficială destinată liderilor străini, situată vizavi de Casa Albă. Singura excepție notabilă a fost în 1957, când Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au fost găzduiți chiar la Casa Albă de familia președintelui Eisenhower.

Pe plan diplomatic, întâlnirea dintre Charles și Trump, are loc într-un context sensibil pentru relațiile dintre Londra și Washington. Printre temele ce ar putea fi discutate de cei doi în spatele ușilor se află: Războiul din Iran, alianţa NATO, Insulele Falkland şi taxa britanică pe servicii digitale aplicată companiilor americane de social media.

Agenda vizitei ce se întinde pe patru zile va include ceremonii oficiale, întâlniri bilaterale, un dineu de stat la Casa Albă și un discurs al Regelui Charles în Congresul american. Vizita este văzută de guvernul britanic drept o oportunitate majoră de consolidare a relației speciale dintre Regatul Unit și Statele Unite, într-o perioadă tensionată pe scena internațională.

