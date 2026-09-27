Orașul în care mai trăiește o singură persoană. Femeia de 92 de ani este primar, barman şi bucătar

Într-un colț izolat al Statelor Unite se află un oraș cu o administrație ieșită din comun. Primarul este și singurul locuitor, așa că toate deciziile orașului trec printr-o singură persoană.

La 92 de ani, Elsie Eiler este primarul orașului Monowi, din Nebraska. Tot ea este și barman, bucătar, bibliotecar, casier și funcționar. Practic, toate meseriile care țin localitatea în viață au ajuns pe umerii unei singure femei. Potrivit recensământului american, Monowi este singurul oraș din Statele Unite cu un singur locuitor.

Localitatea a fost fondată în 1902, odată cu venirea căii ferate, iar în anii '30 avea în jur de 150 de locuitori. Pe atunci, Monowi avea magazine alimentare, un restaurant și chiar o închisoare.

Astăzi, au mai rămas doar câteva clădiri, iar multe dintre ele au fost abandonate de ani buni și sunt încet-încet înghițite de natură. Declinul orașului a început odată cu mecanizarea agriculturii. Locurile de muncă s-au împuținat, iar tinerii au plecat treptat spre alte zone, în căutarea unor oportunități mai bune.

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Elsie nu vrea să plece

Femeia s-a mutat în nordul statului Nebraska când era copil. A crescut alături de cei cinci frați ai săi și tot aici și-a cunoscut soțul, Rudy, la școala cu o singură clasă din localitate.

Cei doi au plecat pentru o vreme din Monowi, pentru a-și urma carierele, dar s-au întors în cele din urmă și au preluat barul care îi aparținuse tatălui lui Elsie. În anul 2000, cei doi erau deja ultimii locuitori ai orașului.

Un an mai târziu, după moartea lui Rudy, Elsie a rămas singură. În 2005, a deschis singura bibliotecă din Monowi, în care a adunat cele aproximativ 5.000 de cărți strânse de soțul ei de-a lungul vieții.

Astăzi, cele trei clădiri încă active din localitate sunt casa lui Elsie, barul și biblioteca. În rest, multe dintre fostele clădiri ale orașului au rămas goale. Viața ei, însă, este departe de a fi lipsită de responsabilități.

Femeia de 92 de ani este şi primar şi barman

Elsie își acordă și își semnează singură licența anuală pentru vânzarea de alcool. Tot ea gătește și servește clienții în bar, gestionează bugetul orașului și se ocupă inclusiv de cele patru semafoare din Monowi.

"Când cer statului, în fiecare an, licența pentru alcool și tutun, mi-o trimit mie, în calitate de secretar al localităţii. Așa că o primesc ca secretar, o semnez ca funcționar și mi-o dau mie, proprietara barului”, povestea Elsie pentru BBC.

În ciuda tuturor acestor responsabilități, femeia spune că este fericită în Monowi și că i-ar fi greu să înceapă o viață în altă parte după atâția ani.

Clienții barului vin în principal din localitățile aflate la 30 - 40 de kilometri distanță, iar printre ei se numără șoferi de camion. Dar la Monowi ajung și turiști atrași tocmai de povestea neobișnuită a orașului cu un singur locuitor.

Pe rețelele sociale, localitatea a devenit o mică atracție. Unii vizitatori filmează clădirile abandonate și străzile aproape pustii. Alții merg până acolo doar pentru a o întâlni pe Elsie, scrie Mirror.