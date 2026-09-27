Alarmă aeriană în nordul județului Tulcea. Populația, îndemnată să se adăpostească

Mesaj RO-Alert de alarmă aeriană în nordul județului Tulcea, după ce au fost identificate ținte aeriene în zona de graniță cu Ucraina.

Nordul județului Tulcea a primit duminică seară un mesaj RO-Alert de alarmă aeriană, pentru o posibilă incursiune de drone.

Oamenii sfătuiţi să se adăpostească

În zona de graniță cu Ucraina au fost identificate ținte aeriene, potrivit ISU Tulcea. Mesajul a fost transmis cu câteva minute înainte de ora 20:41.

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Oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui adăpost, oamenii trebuie să rămână în casă, departe de geamuri și de pereții exteriori, arată mesajul IGSU.

Până la această oră, nu fuseseră înregistrate apeluri la 112, a precizat ISU Tulcea.