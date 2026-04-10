Video Orban a avut parte de un "moment Ceauşescu" la propriul miting electoral. Ce mesaj i-a transmis Donald Trump

În Ungaria, sunt cele mai importante alegeri parlamentare din ultimii 30 de ani. De rezultatul votului de duminică depind atât soarta Ungariei, cât şi cea a Uniunii Europene. Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani. Cele mai noi sondaje de opinie îl dau pe adversarul său Peter Magyar drept favorit.

de Daniela Lupu

la 10.04.2026 , 20:07

Cu două zile înainte de alegerile de duminică, toate sondajele de opinie îi dau câştigători pe Peter Magyar şi partidul său Tisza, cu un procent de 52% dintre alegătorii hotărâţi, în timp ce Fidesz-ul lui Viktor Orban ar fi votat de 39% dintre acei alegători. Poate părea o diferenţă confortabilă, doar că sistemul electoral construit de Viktor Orban în ultimii 16 ani oferă o mai mare greutate circumscripţiilor electorale din zona rurală. Aici, oamenii îl văd ca pe un erou.

"De neegalat. De neegalat. Îl urmăresc de aproape 40 de ani, am votat întotdeauna pentru el și o voi face din nou. Nu am fost niciodată dezamăgit de el", a spus un maghiar.

"Începem acum să unim Ungaria Mare în Voivodina, Slovacia, Transcarpatia, Transilvania și chiar în Austria, unde ne-au luat doar o mică parte, dar este tot a noastră", a spus un alt maghiar.

Pentru a justifica un eventual eşec, Orban îşi acuză adversarii de conspiraţii.

"Deja organizează proteste și revolte, înainte ca voturile voastre să fie numărate. Să fim clari. Aceasta este o încercare organizată de a submina decizia poporului maghiar prin haos, presiune și campanii internaționale de denigrare", a spus premierul Ungariei, Viktor Orban.

Peter Magyar este fost aliat al lui Viktor Orban. Ruptura dintre ei a venit după ce guvernul Orban a susţinut graţierea unui infractor condamnat într-un caz de pedofilie.

"Cred că Tisza va avea o victorie covârșitoare, pentru că nici măcar alegătorii Fidesz nu vor ca țara noastră să fie un stat marionetă al Rusiei, o colonie, o fabrică de asamblare, în loc să aparțină Europei", a spus liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar.

25% dintre alegători spun că nu s-au hotărât cu cine să voteze

Diferenţa ar putea-o face duminică numărul mare de nehotărâţi. 25% dintre cei aşteptaţi la urne spun că nu ştiu cu cine vor vota. Lor li s-a adresat direct Donald Trump.

"Ungaria: IEȘI LA VOT PENTRU VIKTOR ORBAN. El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei - VIKTOR ORBAN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR UNGAR. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!", a fost mesajul liderului american Donald Trump.

"Moment Ceauşescu" la un miting electoral pentru Orban

Mesaje de susţinere pentru Viktor Orban au venit în ultima săptămână şi de la Kremlin. Totuşi, la propriul miting electoral, Orban a avut parte de ceea ce comentatorii politici numesc un "moment Ceauşescu". O parte a publicului a început să scandeze sloganul istoric al Revoluției Maghiare din 1956 împotriva ocupației sovietice:

"Ruşilor, plecaţi acasă! Plecaţi acasă!", striga publicul.

Un cuvânt de spus la alegerile de duminică vor avea şi maghiarii din ţara noastră. Din cei peste un milion de unguri, majoritatea cu dublă cetățenie, româno-maghiară, aproximativ 311.000 au drept de vot. Cei mai mulţi votează prin corespondenţă.

