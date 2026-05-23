Video Preşedintele Ungariei, printre cei 300.000 de pelerini de la Şumuleu Ciuc. "Cine nu e aici, o să-i pară rău"

300.000 de oameni sunt, la această oră, la Şumuleu Ciuc, reuniţi în cea mai mare procesiune catolică din sud-estul Europei. Cu steaguri, cântece şi rugăciuni, credincioşii vin din toate zările. Printre ei este şi preşedintele Ungariei.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 19:56
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Nici bine nu se crăpase de ziua, când încă un grup ce număra sute de pelerini a pornit din Miercurea Ciuc spre Şumuleu. Îmbrăcaţi în geci groase, cu steaguri în mâini, credincioşii au parcurs traseul în cântec şi rugăciune. Primul mare popas: catedrala franciscană din Şumuleu, care adăposteşte o statuie a Maicii Domnului, despre care lumea crede că poate înfăptui minuni. La 7 dimineaţa, credincioşii erau deja strânşi la Sfânta Liturghie.

Numărul mare al credincioşilor s-a văzut astăzi şi pe şoselele din Harghita

Ana a venit în Harghita din Bucureşti, într-un autocar plin cu credincioşi. De 30 de ani, nu lipseşte de la sărbătoare. Se întâlneşte aici cu cei pe care îi ştie de o viaţă. "Te cuprinde ceva, eu simt ca şi când cineva m-ar lua în braţe. Unii din curiozitate, cei noi. Alţii pentru că au fost din curiozitate o dată şi s-au simţit altfel şi vor să mai încerce o dată şi noi, veteranii - pentru câteva ore, zile sau săptămâni se schimbă un pic viaţa", a declarat Ana Ferencz. Printre credincioşii care iau parte la procesiune este şi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai grea parte a traseului se numeşte Drumul Crucii şi are 14 opriri simbolice, care marchează suferinţele lui Iisus în Golgota. Pelerinii spun că paşii le sunt mai uşori atunci când urcarea e făcută cu credinţă. "E o bucurie care nu se poate exprima! Cine nu este aici... o să îi pară rău", a declarat Tokes Attila, pelerin. "Comunitatea maghiară vine în fiecare an aici pentru a reînnoi credinţa, speranţa şi iubirea în Dumnezeu. Credem că prezenţa noastră să nu fie doar din tradiţie, din obicei, ci cu acea dorinţă de schimbare şi a trăi mai profund, mai intens şi mai înflăcărat misiunea creştină", a declarat Cristinel Paroch Țămpuc, pelerin.

Numărul mare al credincioşilor s-a văzut astăzi şi pe şoselele din Harghita: la ieşirea din Miercurea Ciuc, coloana de maşini depăşea 25 de kilometri. Oamenii vin de peste tot din judeţ, din Mureş, din Covasna, dar şi de dincolo de graniţele ţării: unii pelerini au pornit la drum de câteva săptămâni şi au parcurs peste o mie de kilometri pe Via Mariae, un drum spiritual care începe din Austria.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pelerinaj sumuleu ciuc ungaria romania
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că legea salarizării unitare va elimina inechitățile din sistem?
Observator » Evenimente » Preşedintele Ungariei, printre cei 300.000 de pelerini de la Şumuleu Ciuc. "Cine nu e aici, o să-i pară rău"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.