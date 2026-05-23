300.000 de oameni sunt, la această oră, la Şumuleu Ciuc, reuniţi în cea mai mare procesiune catolică din sud-estul Europei. Cu steaguri, cântece şi rugăciuni, credincioşii vin din toate zările. Printre ei este şi preşedintele Ungariei.

Nici bine nu se crăpase de ziua, când încă un grup ce număra sute de pelerini a pornit din Miercurea Ciuc spre Şumuleu. Îmbrăcaţi în geci groase, cu steaguri în mâini, credincioşii au parcurs traseul în cântec şi rugăciune. Primul mare popas: catedrala franciscană din Şumuleu, care adăposteşte o statuie a Maicii Domnului, despre care lumea crede că poate înfăptui minuni. La 7 dimineaţa, credincioşii erau deja strânşi la Sfânta Liturghie.

Ana a venit în Harghita din Bucureşti, într-un autocar plin cu credincioşi. De 30 de ani, nu lipseşte de la sărbătoare. Se întâlneşte aici cu cei pe care îi ştie de o viaţă. "Te cuprinde ceva, eu simt ca şi când cineva m-ar lua în braţe. Unii din curiozitate, cei noi. Alţii pentru că au fost din curiozitate o dată şi s-au simţit altfel şi vor să mai încerce o dată şi noi, veteranii - pentru câteva ore, zile sau săptămâni se schimbă un pic viaţa", a declarat Ana Ferencz. Printre credincioşii care iau parte la procesiune este şi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok.

Cea mai grea parte a traseului se numeşte Drumul Crucii şi are 14 opriri simbolice, care marchează suferinţele lui Iisus în Golgota. Pelerinii spun că paşii le sunt mai uşori atunci când urcarea e făcută cu credinţă. "E o bucurie care nu se poate exprima! Cine nu este aici... o să îi pară rău", a declarat Tokes Attila, pelerin. "Comunitatea maghiară vine în fiecare an aici pentru a reînnoi credinţa, speranţa şi iubirea în Dumnezeu. Credem că prezenţa noastră să nu fie doar din tradiţie, din obicei, ci cu acea dorinţă de schimbare şi a trăi mai profund, mai intens şi mai înflăcărat misiunea creştină", a declarat Cristinel Paroch Țămpuc, pelerin.

Numărul mare al credincioşilor s-a văzut astăzi şi pe şoselele din Harghita: la ieşirea din Miercurea Ciuc, coloana de maşini depăşea 25 de kilometri. Oamenii vin de peste tot din judeţ, din Mureş, din Covasna, dar şi de dincolo de graniţele ţării: unii pelerini au pornit la drum de câteva săptămâni şi au parcurs peste o mie de kilometri pe Via Mariae, un drum spiritual care începe din Austria.

