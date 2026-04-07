Orban i-a propus lui Putin să fie "șoarecele" care ajută "leul" rus. Stenograma discuţiei telefonice

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a spus lui Vladimir Putin, într-o discuție telefonică de toamna trecută, că este dispus să-l ajute "în orice mod", inclusiv în negocierile privind războiul din Ucraina, dezvăluie Bloomberg, care a publicat o stenogramă a convorbirii. Orban i-a amintit lui Putin de fabula lui Esop, în care un șoarece eliberează un leu prins într-o plasă, după ce acesta îi cruțase viața, sugerând că Moscova este leul, iar Budapesta șoarecele. Momentul l-a făcut pe Putin să râdă.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a spus lui Vladimir Putin anul trecut că este dispus să facă eforturi considerabile pentru a-l ajuta pe liderul rus, inclusiv să contribuie la încheierea războiului din Ucraina prin organizarea unui summit la Budapesta. Convorbirea dintre Orban și Putin a avut loc pe 17 octombrie 2025, în jurul prânzului, iar Bloomberg citează o stenogramă realizată de guvernul ungar.

Orban, către Putin: Vă stau la dispoziție

"Ieri, prietenia noastră a ajuns la un nivel atât de înalt încât pot ajuta în orice mod. În orice chestiune în care pot fi de folos, vă stau la dispoziție", îi spune Orban lui Putin. Ca să arate asta, premierul ungar i-a amintit de o poveste pentru copii, populară în Ungaria. Este vorba despre fabula lui Esop, în care un șoarece eliberează un leu prins într-o plasă, după ce acesta îi cruțase viața. Momentul l-a făcut pe Putin să râdă, potrivit stenogramei.

Informațiile apar în contextul în care duminică sunt alegeri parlamentare cruciale în Ungaria, iar potrivit sondajelor cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană ar putea fi înlăturat de la putere după 16 ani. Ungaria se opune ajutorului pentru Ucraina, iar campania lui Orban îl prezintă pe președintele Volodimir Zelenski drept un dușman al statului ungar.

În timpul convorbirii de anul trecut, Orban a spus că relația sa cu Putin s-a consolidat încă de la începuturile ei, în 2009, la Sankt Petersburg. "Cu cât avem mai mulți prieteni, cu atât avem mai multe posibilități de a rezista adversarilor", a spus Orban, potrivit stenogramei citate de Bloomberg. Premierul ungar a mai spus că regretă că nu s-au mai întâlnit frecvent față în față, ca înainte de pandemia de Covid. De cealaltă parte, Putin a lăudat poziția "independentă și flexibilă" a Ungariei legată de războiul din Ucraina. "Este de neînțeles pentru noi că o poziție atât de echilibrată generează doar critici", a spus liderul rus.

Cum îi informează ungurii pe ruşi despre discuţiile de la Bruxelles

Mai mulți lideri europeni au criticat Ungaria săptămâna trecută, după ce mai multe platforme de investigație jurnalistică au publicat o înregistrare a unei convorbiri dintre ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, și omologul său rus, Serghei Lavrov, în care cei doi discutau despre scoaterea surorii unui oligarh rus de pe lista de sancțiuni a UE. Szijjarto a minimalizat dezvăluirile din presă, susținând că în spate se află serviciile secrete străine care i-au interceptat convorbirile și că nu este un secret că se opune sancțiunilor UE.

Înainte de asta, Washington Post a dezvăluit, citând un oficial european din domeniul securității, că Szijjarto îl informează frecvent pe Lavrov despre discuțiile private dintre miniștrii de externe ai UE la Bruxelles. Aceste dezvăluiri despre modul în care Ungaria informează Rusia și îi susține interesele apar într-un moment critic. Liderul opoziției, Peter Magyar, fost membru al elitei aflate la putere, a promis că va readuce Ungaria pe linia europeană și o va îndepărta de Moscova, dacă va câștiga alegerile de duminică. În schimb, Orban și-a construit campania în jurul mesajelor anti-Ucraina.

Guvernul său a blocat un împrumut crucial de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, iar luna trecută autoritățile ungare au confiscat două mașini cu bani în tranzit din Austria către Ucraina. În plus, Ungaria continuă să importe energie din Rusia, în timp ce UE încearcă să renunțe la dependența de Moscova.

Recent, Orban și Putin au vorbit telefonic pe 3 martie, când liderul rus a lăudat "poziția principială" a Ungariei în privința Ucrainei, potrivit Kremlinului. Cei doi au discutat și despre progresele înregistrate în urma întâlnirii lor de la Moscova din 28 noiembrie 2025, Orban menționând atunci că era a 14-a întâlnire dintre ei.

Putin, despre Trump: Înaintează ca tancul

Scopul principal al convorbirii din octombrie a fost posibilitatea ca Ungaria să găzduiască un summit SUA-Rusia. "Orban și-a exprimat disponibilitatea de a pregăti terenul pentru organizarea unui posibil summit Rusia-SUA la Budapesta", a transmis Kremlinul după convorbirea care a durat mai puțin de 15 minute.

Potrivit stenogramei, Putin i-a prezentat lui Orban pașii necesari pentru organizarea evenimentului, începând cu o posibilă întâlnire între Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio. Președintele rus a sugerat implicarea lui Szijjarto în discuții, însă întâlnirea Rubio-Lavrov nu a mai avut loc. Putin a spus că Ungaria este una dintre puținele sau "poate chiar singura" țară europeană acceptabilă pentru o astfel de întâlnire, fiind considerată potrivită și de Donald Trump, datorită relațiilor lui Orban cu ambii lideri din SUA și Rusia.

Summitul nu a mai avut loc, deoarece SUA și Rusia nu au ajuns la un acord privind condiţiile Moscovei legate de Ucraina. Însă atât Orban, cât și Putin au avut cuvinte de laudă la adresa lui Trump. Premierul ungar a spus că admiră stilul "tornadă" al liderului american. "Cum se spune, înaintează ca tancul. Îi merge și nu poți decât să te bucuri de asta", a spus Putin. Totodată, liderul rus a lăudat capacitatea lui Trump de a gestiona mai multe crize simultan, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Convorbirea din octombrie anul trecut a început cu Orban urându-i lui Putin "La mulți ani", după ce acesta împlinise 73 de ani, și s-a încheiat cu un schimb de amabilități despre starea de sănătate. "Fac sport, schiez. Știu că dumneavoastră jucați fotbal", a spus Putin. "Încerc", a răspuns Orban, spre amuzamentul ambilor. Premierul ungar i-a mulțumit apoi lui Putin și și-a luat rămas-bun în limba rusă.

