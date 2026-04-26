Regele și Regina Marii Britanii urmează să călătorească în SUA pentru o vizită de stat de patru zile, care începe luni, și urmează să se întâlnească cu Trump la Casa Albă. Va fi prima vizită de stat a Regatului Unit în SUA de la vizita Reginei Elisabeta a II-a, în 2007.

Palatul Buckingham anunţă "discuţii" referitoare la securitatea Regelui şi Reginei înainte de vizita în SUA

Au fost ridicate întrebări cu privire la impactul atacului armat de la Washington asupra planificării securității. Duminică, Palatul Buckingham a declarat că evaluează orice posibil impact asupra "planificării operaționale", relatează BBC.

Regele este așteptat să se adreseze ambelor camere ale Congresului, să viziteze memorialul din 11 septembrie din New York și să participe la o depunere de coroane în onoarea soldaților americani și britanici căzuți în Virginia.

Anterior, secretarul-șef al premierului, Darren Jones, a declarat că va exista "securitate adecvată în raport cu acest risc". Secretarul de interne, Chris Philp, a declarat că vizita ar trebui "cu siguranţă" să aibă loc, adăugând că nu ar trebui ca violențele de acest gen să împiedice relațiile diplomatice.

Palatul Buckingham spune că "o serie de discuții vor avea loc astăzi" cu colegii americani pentru a stabili dacă atacul armat de la Washington va afecta planificarea viitoarei vizite de stat a Regelui.

Regele "este ținut pe deplin la curent cu evoluțiile situației și este foarte ușurat să audă că președintele, Prima Doamnă și toți invitații nu au fost vătămați", adaugă comunicatul.

Focuri de armă au fost auzite la Cina Corespondenților, evenimentul organizat de Donald Trump la Casa Albă. Trump a fost evacuat de serviciile secrete, care precizează că au fost auzite cinci împușcături. Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și membrii cabinetului lui Trump care erau și ei prezenți au fost, de asemenea, evacuați în grabă. Un agent al Serviciul Secret al Statelor Unite a fost împușcat în echipamentul de protecție în timpul intervenției și a fost transportat la spital.

