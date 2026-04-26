Momentul în care Trump e evacuat de Secret Service, după incidentul de la hotelul Washington Hilton

Mai multe focuri de armă au fost auzite la hotelul Washington Hilton în timpul dineului Corespondenților Casei Albe. Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete și este în siguranță.

Este momentul în care sunetul celor cinci focuri de armă transformă cina anuală a corespondenților Casei Albe într-o misiune contracronometru pentru Serviciile Secrete americane.

În secundele următoare, toţi ochii şi toate forţele s-au îndreptat spre preşedintele american. Donald Trump este escortat de pe scenă în câteva secunde. Odată cu el, Melania Trump, soţia acestuia şi vicepreşedintele JD Vance.

Panică la Washington Hilton

Momentul festiv de la Washington Hilton a devenit o luptă de supravieţuire. Lideri americani, printre care secretarul de stat, Marco Rubio, jurnalişti proeminenţi şi celebrităţi - cu toţii sunt surprinşi în timp ce se aruncă la podea, se ascund sub mese şi în spatele scaunelor.

Speriaţi, alţii încercă să iasă cât mai repede cu putinţă din sala de bal. "S-a auzit un soi de zarvă puternică. Agenții Serviciilor Secrete au venit în fugă. I-au retras imediat pe președinte, pe Prima Doamnă și pe Karoline Leavitt, care se aflau pe podium, ducându-i la adăpost. Apoi, toată lumea s-a întins la pământ. Noi toți - jurnaliștii, invitații, demnitarii - ne-am pus la podea. Treptat, agenţii au început să elibereze sala, verificând împrejurimile. Nu este clar exact ce s-a întâmplat", a declarat Aamer Madhani, jurnalist AP.

Reacţia lui Trump după incident

"Sunt la Hotelul Washington Hilton. Tocmai am fost evacuată din sala de bal principală, după ce s-au tras focuri de armă. Serviciile Secrete au preluat conducerea acestei clădiri, acestui hotel", a declarat Jeanine Ferris Pirro, Procuror General al Statelor Unite.

Membrii Gărzii Naţionale, forţele FBI şi Serviciile Secrete au început, în tot acest timp, vânătoarea. Forţele de ordine au împânzit hotelul, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane. În mai puţin de două minute, individul a fost prins. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum acesta este înconjurat din toate părţine de agenţi şi împuşcat preventiv.

"Acesta era un eveniment dedicat libertății de exprimare, menit să aducă laolaltă membri ai ambelor partide și reprezentanți ai presei. Și, într-un anumit fel, chiar a reușit... pentru că faptul că s-au unit Am văzut o sală care era total unită. A fost, într-un fel, un lucru foarte frumos de observat. Un bărbat a luat cu asalt un punct de control de securitate, înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de câțiva membri foarte curajoși ai Secret Service aceștia au acționat extrem de rapid", a declarat Donald Trump.

Cine este atacatorul

Autorul atacului este Cole Thomas Allen, un dezvoltator de jocuri de 31 de ani din California. Bărbatul avea asupra lui o puşcă, un pistol şi mai multe cuţite. Bărbatul a supravieţuit glonţului şi a fost dus la spital. La fel şi unul dintre ofiţerii care asigurau paza hotelului şi a intervenit în atac. "Un ofițer a fost împușcat, dar a fost salvat de faptul că purta, evident, o vestă antiglonț foarte bună. S-a tras asupra lui de la o distanță foarte mică, cu o armă foarte puternică", a mai transmis Trump.

Incidentul a avut loc la același hotel unde, în urmă cu mai bine de 40 de ani, un alt președinte în exercițiu era să-și piardă viața. În 1981, John Hinkley Jr. a încercat să-l asasineze pe președintele Ronald Reagan.

