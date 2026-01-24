Panică în Orientul Mijlociu. Zeci de zboruri în regiune, anulate pe fondul tensiunilor dintre SUA şi Iran

Panică şi incertitudine în Orientul Mijlociu, după ce mai multe companii aeriene au anulat zeci de zboruri către numeroase ţări din regiune. Măsura vine în contextul în care preşedintele Trump a anunţat că a trimis spre Iran un portavion şi mai multe distrugătoare, dar şi după ce ministrul turc de Externe a avertizat că Israelul ar urma să lanseze un atac împotriva regimului de la Teheran. Iranul a ameninţat cu război total în cazul oricărui fel de bombardament.

Air France a anulat zborurile între Paris și Dubai pentru vineri și sâmbătă, suspendând temporar serviciul către emirat. Potrivit Bloomberg, decizia companiei aeriene a fost luată

"din cauza situației actuale din Orientul Mijlociu", scrie CNBC.

KLM, divizia olandeză a grupului Air France-KLM, a suspendat zborurile către Dubai, Riyadh și Dammam din Arabia Saudită, precum și către Tel Aviv, până la noi ordine. De asemenea, United Airlines și Air Canada au suspendat zborurile către Israel, ca răspuns la speculațiile tot mai intense privind o posibilă lovitură a Statelor Unite asupra Iranului.

SUA îşi consolidează prezenţa militară în Orientul Mijlociu

Aceste măsuri vin în contextul în care Statele Unite și-au consolidat prezența militară în jurul Iranului, pe fondul temerilor tot mai mari de război. Într-un mesaj adresat conducătorilor Republicii Islamice, președintele Donald Trump a anunțat trimiterea unei "forțe navale masive" către Iran.

Joi, într-o declarație acordată jurnaliștilor la bordul Air Force One, Trump a afirmat: "Avem o flotă masivă care se îndreaptă în acea direcție și, poate, nu va trebui să o folosim", a relatat Newsweek.

Autoritățile aviatice europene și israeliene nu au emis, până în prezent, alerte speciale de securitate. Vineri, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că recomandările militare pentru populația israeliană nu s-au modificat.

Într-o postare pe platforma X, purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, a transmis: "Înainte de Shabbat, vreau să le spun tuturor cetățenilor israelieni, IDF este pregătită optim atât pentru apărare, cât și pentru ofensivă. Este important să subliniez că nu există nicio modificare a instrucțiunilor Comandamentului Frontului de Acasă; ne vom asigura că vă vom informa dacă apare vreo schimbare".

