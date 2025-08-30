Antena Meniu Search
Panică la bordul unui avion Wizz Air, după ce un geam spart a fost lipit cu scotch obișnuit

A fost panică la bordul unei aeronave Wizz Air cu destinaţia Londra-Bacău, după ce un geam al avionului a fost descoperit spart, chiar înainte de decolare.

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 12:02
Panică la bordul unui avion Wizz Air, după ce un geam spart a fost lipit cu scotch obișnuit Banada scotch lipită pe geamul spart al avionului - captura video Galerie (4)

Personalul a observat problema la unul din hublouri şi a chemat un specialist. După 20 de minute de aşteptare, un inginer a intervenit însă nu aşa cum se aşteptau călătorii.

Geam lipit cu bandă de scotch 

A apelat la o rolă de scotch obișnuit, ceea ce i-a panicat şi mai mult pe pasageri. Din fericire, cursa a ajuns la destinație fără alte incidente.

Potrivit informatiilor oficiale, geamul unui avion este format din trei straturi – exterior (cel presurizat și de rezistență), intermediar (de siguranță) și interior (de protecție și confort) –iar spargerea celui interior nu afectează siguranța zborului.

Imaginile au devenit virale, după ce au fost postate pe reţelele de socializare. Nu au lipsit nici comentariile haioase: „Nu vă panicaţi, la primul service aerian se schimbă”. „Technologyiaaaa”, „Nu aş fi urcat vreodată în avion”, sunt doar câteva dintre comentarii.

