Panică la bordul unui avion Wizz Air, după ce un geam spart a fost lipit cu scotch obișnuit

A fost panică la bordul unei aeronave Wizz Air cu destinaţia Londra-Bacău, după ce un geam al avionului a fost descoperit spart, chiar înainte de decolare.

Personalul a observat problema la unul din hublouri şi a chemat un specialist. După 20 de minute de aşteptare, un inginer a intervenit însă nu aşa cum se aşteptau călătorii.

Geam lipit cu bandă de scotch

A apelat la o rolă de scotch obișnuit, ceea ce i-a panicat şi mai mult pe pasageri. Din fericire, cursa a ajuns la destinație fără alte incidente.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informatiilor oficiale, geamul unui avion este format din trei straturi – exterior (cel presurizat și de rezistență), intermediar (de siguranță) și interior (de protecție și confort) –iar spargerea celui interior nu afectează siguranța zborului.

Imaginile au devenit virale, după ce au fost postate pe reţelele de socializare. Nu au lipsit nici comentariile haioase: „Nu vă panicaţi, la primul service aerian se schimbă”. „Technologyiaaaa”, „Nu aş fi urcat vreodată în avion”, sunt doar câteva dintre comentarii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰