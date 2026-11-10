Nicuşor Dan, despre magistraţii sancţionaţi după ce au reclamat nereguli: "Să vină la mine dacă vor"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, că a avut un dialog cu magistraţii la finalul anului trecut şi începutul acestui an, dar a menţionat că apoi am intrat într-o criză politică "care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva". Preşedintele a adăugat că acum este gata să reia dialogul cu magistraţii.

Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, de ce a tăcut când unii magistraţii care au vorbit despre neregulile sistemului au fost cercetaţi de Inspecţia Judiciară şi unii dintre ei sancţionaţi de CSM, în condiţiile cu care cu câteva luni înainte le ceruse să vorbească.

"Am avut un dialog cu magistraţii lunile acelea, decembrie 2025, ianuarie 2026, februarie 2026. După asta am intrat cu toţii într-o criză politică care ne-a luat toată energia de la a face orice altceva. Pe ceea ce spuneţi că s-a întâmplat magistraţi în urma acţiunilor lor de protest să fi fost şicanaţi de Inspecţia Judiciară sau de CSM acum că nu mai discutăm de majorităţi, avem un guvern, sunt gata să reluăm dialogul", a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că nu are o analiză amănunţită a cazurilor investigate de Inspecţia Judiciară.

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"Am criticat foarte des Inspecţia Judiciară. Nu am o analiză amănunţită dacă românii spun că au încredere doar 25% dintre ei în sistemul de justiţie şi dacă Inspecţia Judiciară este acel organ al sistemului de justiţie care ar trebui să ne dea nouă garanţia că sistemul de justiţie funcţionează bine, înseamnă logic că e o problemă cu Inspecţia Judiciară. Însă, ceea ce noi nu avem în justiţie cum nu avem în multe alte zone sunt dosare, adică un document cu 30 de abuzuri sau 20 de abuzuri ale Inspecţiei Judiciare pe care cineva să le sistematizeze să vină la preşedinte sau la presă să spună", a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a mai adăugat că "în Justiţie, ca în multe alte domenii, noi vorbim şi poate avem dreptate, dar niciodată nu facem un dosar cu care să fie clar că ceea ce spunem este corect".

Nicuşor Dan a afirmat că magistraţii sancţionaţi de CSM pot veni la el.

"Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie a Inspecţiei Judiciare cu un extras din plângerea lor faţă de plenul CSM, cu ce a spus CSM-ul şi cu justificarea că ei au dreptate. Nu am văzut asta. Să vină la mine dacă vor. Eu nu ştiu dacă au fost sancţionaţi pentru delict de opinie, dar dacă acestea sunt declaraţii în spaţiul public, cum putem să avem o dezbatere pe ele?", a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.