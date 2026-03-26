Parlamentul European a aprobat acordul comercial cu SUA. Ce mecanisme stricte de protecție a introdus

Parlamentul European a aprobat acordul comercial cu SUA, care elimină majoritatea taxelor vamale pentru importuri, dar introduce mecanisme stricte de protecție pentru economia europeană.

Parlamentul European a dat joi undă verde aplicării acordului comercial încheiat vara trecută între UE şi SUA, aprobând suprimarea taxelor vamale pentru majoritatea importurilor americane în UE, dar introducând în acelaşi timp numeroase clauze de protecţie, relatează AFP. Andrew Puzder, ambasadorul lui Donald Trump la UE, Trump a avertizat blocul comunicat să aplice acordul comercial cu SUA fără modificări, altfel riscă să piardă accesul în condiții favorabile la gazul american.

Eurodeputaţii au aprobat joi, în cadrul unei minisesiuni plenare a PE de la Bruxelles, poziţia legislativului european cu privire la două propuneri privind punerea în aplicare a aspectelor tarifare ale acordului comercial UE-SUA, informează un comunicat al legislativului comunitar.

Articolul continuă după reclamă

Dacă vor fi convenite cu Consiliul, textele vor elimina majoritatea tarifelor pentru bunurile industriale provenite din SUA şi vor oferi acces preferenţial pe piaţă pentru o gamă largă de produse de pescuit şi agricole din SUA, în conformitate cu angajamentele asumate în vara anului 2025 între UE şi SUA.

Clauza de suspendare

Eurodeputaţii au consolidat clauza de suspendare propusă, care ar permite suspendarea preferinţelor tarifare cu SUA în anumite condiţii. De exemplu, Comisia ar putea propune suspendarea totală sau parţială a preferinţelor comerciale în cazul în care SUA ar impune tarife suplimentare care depăşesc plafonul convenit de 15% sau orice noi taxe asupra mărfurilor provenite din UE.

Clauza de suspendare ar putea fi activată şi în cazul în care SUA, de exemplu, ar submina obiectivele acordului, ar discrimina operatorii economici din UE, ar ameninţa integritatea teritorială a statelor membre, politicile externe şi de apărare sau s-ar angaja în constrângeri economice.

"Sunrise clause"

Eurodeputaţii au introdus, de asemenea, o "clauză de intrare în vigoare" (sunrise clause) care ar însemna că noile tarife s-ar aplica numai dacă SUA îşi respectă angajamentele. Printre aceste condiţii se numără reducerea de către SUA a tarifelor pentru produsele din UE cu un conţinut de oţel şi aluminiu mai mic de 50%, până la un tarif de maximum 15%.

În plus, pentru produsele UE cu un conţinut de oţel şi aluminiu de peste 50%, cu excepţia cazului în care SUA îşi reduc tarifele la maximum 15%, preferinţele tarifare ale UE pentru exporturile SUA de oţel, aluminiu şi produse derivate ale acestora ar înceta să se aplice la şase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

"Sunset clause"

Membrii PE au convenit, de asemenea, să introducă o dată de expirare a regulamentului principal (sunset clause), respectiv 31 martie 2028. Aceasta ar putea fi extinsă numai printr-o nouă propunere legislativă, care trebuie prezentată în urma unei evaluări aprofundate a impactului efectelor regulamentului.

Potrivit poziţiei PE, Comisia ar fi însărcinată cu monitorizarea impactului noilor norme şi ar putea suspenda temporar noile tarife, în cazul în care importurile din SUA ating un nivel care ar putea cauza prejudicii grave industriei UE, de exemplu în cazul unei creşteri cu 10% a importurilor unui anumit grup de produse.

"Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul şi intenţionăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputaţii vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conţine garanţii foarte puternice şi clare şi numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenţionez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor", a declarat raportorul Bernd Lange, din grupul S&D, citat în comunicat.

"Condiţiile sunt clar definite în poziţia PE. Acestea includ o clauză de intrare în vigoare care impune respectarea deplină a angajamentelor de către SUA înainte de aplicarea regulamentului, o clauză de caducitate care asigură supravegherea parlamentară deplină a oricărei prelungiri a concesiilor, rămânând, în acelaşi timp, conformă cu normele OMC. Orice altă ameninţare tarifară sau dacă acordul nu produce rezultate pentru producătorii şi consumatorii din UE va duce la expirarea legislaţiei", a adăugat el.

Cele două acte legislative au fost adoptate cu 417 voturi pentru, 154 împotrivă şi 71 abţineri, cel privind ajustarea taxelor vamale şi deschiderea contingentelor tarifare pentru importul anumitor mărfuri originare din SUA, şi 437 voturi pentru, 144 împotrivă şi 60 abţineri, textul referitor la neaplicarea taxelor vamale la importul anumitor mărfuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰