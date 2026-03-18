Preşedinta Comisiei Europene va merge în Australia pentru a încheia un acord comercial

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va merge în vizită în Australia la sfârşitul lunii martie pentru discuţii cu premierul australian Anthony Albanese, în speranţa încheierii unui acord de liber schimb după ani de negocieri, a anunţat miercuri executivul european.

de Albert Mincu

la 18.03.2026 , 09:40
Ambele părţi au semnalat recent progrese în negocierile comerciale, după ce discuţiile anterioare dintre Australia şi UE au eşuat în anul 2023, în mare parte din cauza unor dezacorduri privind accesul la produsele agricole, relatează Reuters şi AFP.

UE a declarat într-un comunicat că vizita Ursulei von der Leyen va avea loc în perioada 23-25 martie pentru "consolidarea legăturilor UE cu un partener de încredere, cu aceleaşi idei, în regiunea indo-pacifică, vitală din punct de vedere strategic". Ea va fi însoţită de comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunţat miercuri că se va întâlni cu von der Leyen la Canberra pe 24 martie.

Australia a cerut cote mai mari pentru exporturile de miel şi vită către Europa, în timp ce Uniunea Europeană a insistat pentru un acces îmbunătăţit la mineralele strategice ale Australiei şi pentru tarife mai mici la produse finite.

Uniunea Europeană este al treilea cel mai mare partener comercial bilateral al Australiei şi a doua cea mai mare sursă de investiţii străine.

