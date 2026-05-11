Calvarul unei adolescente din Craiova: sedusă, apoi bătută şi arsă ca să se prostitueze. Agresorul, arestat

O adolescentă de 17 ani ar fi fost obligată luni întregi să se prostitueze de un bărbat de 29 de ani care o adăpostea în mai multe locații din orașul Craiova. Anchetatorii spun că, atunci când refuza, fata era bătută și arsă pe mâini cu obiecte fierbinți. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 29 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori.

Acesta i-a spus unei fete de 17 ani că o iubește, însă în realitate, din luna decembrie 2024, acesta a exploatat-o sexual.

Victima a fost adăpostită în diverse locații din Craiova și, până la finele lunii ianuarie 2025, a fost obligată la practicarea prostituţiei, inculpatul încasând sumele de bani obţinute.

Articolul continuă după reclamă

"Probatoriul administrat a reliefat că persoana vătămată a fost supusă la multiple presiuni de natură psihică, precum și la acte de violență fizică. La examinarea medico-legală a reieșit că persoana vătămată minoră prezenta leziuni pe membrele superioare care s-au putut produce prin arsură cu corp fierbinte, precum și leziuni de violență pe membrele inferioare care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur, care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile, respectiv 5-6 zile de îngrijiri medicale", transmite, luni, DIICOT.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus, în 8 mai 2026, arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰