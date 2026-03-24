Trump avertizează UE: Dacă modificați acordul comercial, pierdeți accesul favorabil la gazul american

Donald Trump avertizează UE să aplice acordul comercial cu SUA fără modificări, altfel riscă să piardă accesul în condiții favorabile la gazul american. Miza este uriașă, deoarece Europa depinde de importuri de energie, iar competiția globală pentru GNL este tot mai mare. Parlamentul European urmează să voteze în această săptămână dacă va ratifica acordul semnat anul trecut.

Andrew Puzder, ambasadorul lui Donald Trump la UE, a sugerat într-o declarație pentru Financial Times că Uniunea Europeană trebuie să aplice acordul comercial cu SUA fără modificări, altfel riscă să piardă accesul "în condiții favorabile" la gazul natural lichefiat (GNL) american.

Ratificarea acestui acord, semnat anul trecut de Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost întârziată de mai multe probleme, inclusiv amenințările lui Trump privind invadarea Groenlandei. Parlamentul European urmează să voteze joi ratificarea sa. Documentul include și un acord prin care UE se angajează să cumpere energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028, respectiv gaz, petrol și tehnologie nucleară.

"Nu știu ce se va întâmpla în privința energiei dacă nu merg mai departe cu acordul. Dacă acordul de la Turnberry (n.r. a fost semnat la complexul de golf Turnberry al lui Trump din Scoția) nu este implementat, ne întoarcem practic de unde am plecat. Nu sunt sigur încotro ne îndreptăm. Cred că Statele Unite vor continua să facă afaceri cu Europa, dar termenii ar putea să nu mai fie la fel de favorabili. Mediul nu va mai fi la fel de favorabil. Și… există și alți cumpărători", a declarat Andrew Puzder.

Amenințarea voalată vine într-un context energetic dificil. Criza declanșată de războiul împotriva Iranului a declanșat o competiție la nivel global pentru GNL-ul din afara Golfului Persic. Qatar, care produce o cincime din GNL-ul mondial, a fost nevoit să oprească exporturile și să anunțe tăieri de producție după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz și a atacat complexul Ras Laffan.

Doar 10% din gazul lichefiat care trecea prin Strâmtoarea Ormuz înainte de război era destinat Europei, însă continentul este vulnerabil la competiția globală pentru resurse, din cauza dependenței de importuri de gaze. De pildă, o treime din LNG-ul Italiei provine din Qatar.

"Personal, cred că europenii ar fi trebuit să se angajeze la achiziții de energie în valoare de un trilion de dolari, pentru că acordul nu era doar o promisiune că vor cumpăra această energie, ci și un angajament că noi le vom vinde energia", a adăugat Puzder. "Dacă statele UE vor să supraviețuiască economic, au nevoie de energie, iar noi o putem furniza. Ne-am dori un tip de relație care să ne încurajeze să facem acest lucru", a mai spus el.

Puzder susține că UE trebuie să modifice regula care obligă exportatorii să declare emisiile de metan până la 1 ianuarie, deoarece majoritatea producătorilor americani nu o vor putea respecta. Comisia Europeană a promis că va avea grijă ca această reglementare să nu afecteze importurile. Iar Puzder s-a declarat "optimist" că regula va fi modificată, deoarece "are potențialul de a crește costurile combustibilului, iar Europa va realiza că trebuie să reducă unele dintre aceste bariere comerciale".

Acordul de la Turnberry prevede tarife de 15% pentru majoritatea exporturilor UE, în timp ce blocul comunitar a fost de acord să reducă la zero taxele pentru produse industriale americane și unele produse agricole. După ce Curtea Supremă a SUA a anulat aceste taxe, Trump a introdus rapid, printr-o altă lege, un tarif global valabil până la 24 iulie, care duce nivelul mediu al tarifelor la 15,8%.

Europarlamentarii au introdus o "plasă de siguranță" pentru UE în acordul care urmează să fie ratificat: dacă Donald Trump introduce noi taxe și nu respectă înțelegerile inițiale (inclusiv scutiri pentru diamante sau plută), atunci UE poate suspenda acordul comercial cu SUA. Cu toate acestea, acordul final va fi negociat cu statele membre, care probabil se vor opune acestor prevederi.

Puzder a avertizat că, dacă vor exista modificări în acordul final, "va trebui să decidem dacă mai merge pentru noi". Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a declarat într-un interviu separat pentru Financial Times că "un acord este un acord și trebuie să respectăm declarația comună de la Turnberry". El a spus că administrația americană a transmis clar că va respecta tarifele de 15% în aceste condiții.

Georgiana Dulgheru

