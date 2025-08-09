Incident grav pe cel mai mare vas de croazieră din lume! O persoană a fost rănită pe celebrul ''Icon of the Seas'' după ce un panou de sticlă al unuia dintre toboganele cu apă ale vasului s-a spart. Starea victimei este stabilă, iar toboganul a fost închis pentru restul călătoriei. Cauza incidentului este încă investigată.

Un pasager a fost rănit joi, când o parte a unui tobogan acvatic s-a spart la bordul navei Icon of the Seas a companiei Royal Caribbean.

Se pare că avaria a apărut în apropierea unuia dintre punctele de tensiune ale toboganului Frightening Bolt, înalt de 14 metri - un tobogan de tip "drop" promovat ca fiind cel mai mare de pe mare.

Pasagerii aflați la bord au postat pe rețelele sociale după incident, publicând imagini și videoclipuri în care se vede o gaură în porțiunea transparentă a tubului toboganului și apă țâșnind prin acea gaură pe puntea de dedesubt.

Într-o declarație transmisă către Cruise Hive, Royal Caribbean a precizat că pasagerul adult aflat în tub în momentul ruperii nu a căzut prin gaură și a primit îngrijiri pentru răni minore. Nu se aflau pasageri sub tobogan când s-a produs avaria.

Toboganul rămâne închis pentru restul croazierei, în așteptarea unei investigații.

