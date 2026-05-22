Putin vrea să pună capăt războiului din Ucraina până la sfârșitul anului, însă doar în termenii lui

Vladimir Putin vrea să încheie războiul din Ucraina până la sfârşitul acestui an, însă doar în condiţii pe care Rusia să le poată prezenta drept o victorie, inclusiv control total asupra regiunii Donbas şi garanţii de securitate mai ample din partea Europei, care ar recunoaşte de facto teritoriile cucerite de Moscova, relatează Bloomberg citând surse. În acest timp, Ucraina şi aliaţii ei devin tot mai încrezători că invazia rusă îşi pierde din forţă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că preşedintele rus ar fi stabilit un termen-limită pentru încheierea războiului. Potrivit surselor citate, în rândul elitei ruse se răspândeşte nervozitatea şi tot mai mulţi oficiali de la Kremlin consideră că războiul a ajuns într-un impas, fără o cale clară spre încheiere.

"Rusia se confruntă cu eşecuri pe câmpul de luptă. Pentru a-şi putea susţine efortul de război în Ucraina, Kremlinul va fi aproape sigur nevoit să impună o a doua mobilizare parţială în următoarele 12 luni", a estimat Nigel Gould-Davies, expert în Rusia la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice din Londra.

Evaluarea situaţiei de pe front

Forţele ucrainene au reuşit să stabilizeze mare parte din linia frontului până la jumătatea lunii mai, potrivit datelor DeepState, o platformă militară care colaborează cu Ministerul Apărării din Ucraina. Potrivit sursei citate, raportul pierderilor s-a îmbunătăţit la aproximativ un soldat ucrainean pentru fiecare cinci militari ruşi, a declarat luna trecută preşedintele Finlandei, Alexander Stubb.

Secretarul de stat american Marco Rubio a repetat această evaluare într-un interviu acordat Fox News pe 13 mai, spunând că Ucraina are acum "cele mai puternice forţe armate din Europa". Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, le-a declarat jurnaliştilor că, în aprilie, 35.203 soldaţi ruşi au fost ucişi sau grav răniţi.

Fedorov a spus că obiectivul Kievului este să provoace "cel puţin 200 de pierderi inamice pentru fiecare kilometru pătrat cucerit". Anterior, el evaluase că un bilanţ de 50.000 de victime pe lună ar face războiul nesustenabil pentru Moscova.

Provocările Ucrainei

Ucraina se confruntă însă şi ea cu o populaţie tot mai obosită de război şi din ce în ce mai puţin dispusă să se înroleze în armată, iar o mobilizare mai amplă rămâne profund nepopulară, explică Bloomberg. Kievul a semnalat şi lipsuri de muniţie pentru sistemele americane Patriot, singurele arme care s-au dovedit eficiente împotriva rachetelor balistice ruse, potrivit publicaţiei.

Regiunea Donbas este în prezent cea mai activă parte a frontului, unde au loc majoritatea luptelor. Deşi forţele ruseşti sunt încă acolo, ele nu au reuşit să obţină controlul deplin asupra regiunii.

Amintim că pentru a ajunge la graniţele vestice ale regiunii Doneţk, ruşii ar trebui să cucerească oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, de care se află în prezent la o distanţă de 11 kilometri, potrivit unor analişti. Cele două formează principala linie defensivă ucraineană din nordul Donbasului. Trupele ruse au intrat de la începutul anului în Kostiantînivka, un important centru industrial şi rutier.

Trebuie menţionat, însă, că nici Ucraina nu şi-a atins obiectivele strategice. Teritoriile ocupate nu au fost recuperate după ofensiva din toamna lui 2022 şi nici nu au fost semnate garanţii puternice de securitate cu SUA.

