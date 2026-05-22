Gheorghe Hagi a anunţat prima parte a lotului-mamut pregătit pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Naţionala de fotbal a României susţine două meciuri de verificare, la începutul lunii iunie, iar noul selecţioner, Gheorghe Hagi, a anunţat că va miza pe un lot-mamut, de peste 30 de jucători.

Planul lui Hagi este ca toţi jucătorii care ar putea reprezenta o soluţie pentru echipa naţională a României să afle viziunea antrenorului şi a staff-ului acestuia despre cum ar trebui să arate şi să joace naţionala României.

În cursul zilei de vineri, Gheorghe Hagi a anunţat prima parte a lotului-mamut pe care îl va avea la dispoziţie pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor, din iunie. Lotul ar urma să fie completat cu fotbalişti de la FCSB, FC Botoşani şi Dinamo Bucureşti, formaţiile implicate în barajul pentru calificarea în cupele europene.

Lot provizoriu România

PORTARI - Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI - Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI - Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

România joacă împotriva Georgiei marţi, 2 iunie, de la 20.00, ora României, la Tbilisi. Apoi, "tricolorii" dau piept cu Ţara Galilor într-un meci care va avea loc sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua.

