Pentagonul îl demite pe şeful civil al Marinei SUA, fără nicio explicaţie oficială

Secretarul civil al Marinei SUA, John Phelan, a fost demis într-o nouă remaniere în timp de război la Pentagon. Concedierea sa are loc la doar câteva săptămâni după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a înlăturat pe șeful Statului Major al Armatei, relatează Reuters.

Pentagonul a anunțat plecarea lui Phelan într-un comunicat, precizând că părăsește administrația "cu efect imediat". Nu a oferit însă un motiv și nici nu a spus dacă decizia i-a aparținut.

Phelan, primul secretar de serviciu numit și apoi demis de Trump

Sursele citate de Reuters susţin că Phelan a fost demis, în parte, pentru că se mișca prea lent în implementarea reformelor menite să accelereze construcția de nave și pentru că intrase în conflict cu lideri-cheie ai Pentagonului.

O sursă a invocat relații tensionate cu Hegseth, cu adjunctul acestuia, Steve Feinberg, precum și cu al doilea civil ca rang din Marina SUA, Hung Cao, despre care Pentagonul a spus că va prelua acum funcția de secretar interimar al Marinei. Aceeași sursă a menționat și o investigație de etică privind biroul lui Phelan.

Un miliardar considerat apropiat de președintele Donald Trump, Phelan este primul secretar al unei ramuri militare numit de administrație care este demis de când Trump a revenit la putere anul trecut.

Tensiuni în Pentagon sub mandatul lui Hegseth

Plecarea sa se înscrie într-un context mai larg de turbulenţe la toate nivelurile de conducere ale Pentagonului sub mandatul lui Hegseth, inclusiv demiterea, anul trecut, a șefului Statului Major Întrunit, generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, precum și a șefului operațiunilor navale și a adjunctului șefului de stat major al Forțelor Aeriene.

Pe 2 aprilie, Hegseth l-a demis pe șeful Statului Major al Armatei, Randy George, fără a oferi un motiv. Doi oficiali americani au declarat că decizia a fost legată de tensiunile dintre Hegseth și secretarul Armatei, Daniel Driscoll.

Senatorul Jack Reed, principalul democrat din Comisia Senatului pentru apărare, a calificat demiterea lui Phelan drept "îngrijorătoare". "Sunt îngrijorat că este încă un exemplu al instabilității și disfuncționalității care au ajuns să definească Departamentul Apărării sub președintele Trump și secretarul Hegseth", a mai spus Reed.

Cea mai recentă plecare are loc în timpul unui armistițiu tensionat cu Iranul, în timp ce SUA trimit mai multe resurse navale în Orientul Mijlociu.

Armata SUA se bazează pe forțele navale în războiul cu Iranul

Armata SUA se bazează pe forțele navale pentru a implementa o blocadă asupra Iranului, pe care președintele Donald Trump speră că o va folosi pentru a presa Teheranul să negocieze încheierea conflictului în condițiile sale.

Marina este supusă unei presiuni intense pentru a-și extinde flota. Industria de construcții navale a Chinei o depășește acum pe cea a SUA, care a fost cândva o putere globală în domeniu.

Solicitarea de buget pentru apărare de 1,5 trilioane de dolari a lui Trump pentru anul fiscal 2027 include peste 65 de miliarde de dolari pentru achiziția a 18 nave de război și 16 nave de sprijin construite de General Dynamics și Huntington Ingalls Industries. Aceasta face parte din ceea ce Pentagonul numește inițiativa „Golden Fleet”, despre care oficialii spun că este cea mai mare cerere de construcție navală din 1962.

