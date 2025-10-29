Antena Meniu Search
Peste 20 de tone de canabis, ascunse în două camioane cu ardei verzi din Maroc, confiscate de Poliţia spaniolă

Poliţia spaniolă a anunţat miercuri confiscarea a 20 de tone de canabis ascunse în două camioane frigorifice pline cu ardei proveniţi din Maroc şi arestarea a 20 de indivizi care făceau parte din două reţele ce au fost destructurate, informează AFP.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 14:19
droguri Spania Peste 20 de tone de canabis, confiscate de Poliţia spaniolă - Arhivă (scop ilustrativ)

Canabisul a fost trimis în lăzi cu fund dublu încărcate cu ardei verzi până în portul spaniol Algeciras (sud), unul dintre cele mai mari din Europa, înainte de a călători pe autostradă în Spania.

Camioanele, plecate din Tanger, în nordul Marocului, "au fost interceptate la Cadiz şi în Granada (în sudul Spaniei), în momentul în care drogul era descărcat în vederea distribuirii sale", a precizat poliţia într-un comunicat.

Aceasta a salutat "destructurarea", în urma a două operaţiuni realizate împreună cu Direcţia generală pentru siguranţă naţională din Maroc, a două "organizaţii criminale implicate într-un important trafic de stupefiante".

Articolul continuă după reclamă

În total, 20 de persoane au fost arestate, apoi plasate în detenţie provizorie "pentru trafic de stupefiante şi apartenenţă la o organizaţie criminală", a continuat poliţia spaniolă.

Mai mult vehicule au fost confiscate, precum şi bani (peste 7.000 de euro) şi un pistol automat, relatează Agerpres.

Spania constituie o poartă de intrare importantă pentru traficul de droguri în Europa, din cauza învecinării sale cu Marocul, unul dintre principalii producători de canabis, şi a legăturilor sale istorice cu America Latină.

