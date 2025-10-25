Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare

Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 11:34
Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare - Profimedia

Logistica în oraș este controlată complet de drone rusești, obligând soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile lor. Situația este extrem de critică, conform sursei citate.

După epurarea din iulie, rușii au reintrat în Pokrovsk – acest lucru s-a întâmplat în jurul mijlocului lunii august. De atunci, ocupanții au format mai multe puncte de concentrare în și în jurul orașului, din care se deplasează mai departe – în zona căii ferate, între Pokrovsk și Grișin, dar și de-a lungul liniei Dațenskoe–Novopavlivka–Gnatovka.

Aceste grupuri de soldați ruși sunt cele care trag asupra soldaților ucraineni din Pokrovsk, scrie Ukrainska Pravda.

Articolul continuă după reclamă

Două surse aflate în brigăzile care apără orașul au confirmat că rușii au împușcat operatori ucraineni de drone și că artileriști și trăgători antitanc s-au angajat în lupte în interiorul orașului.

Trupele ucrainene dețin încă poziții la sud de Pokrovsk, dar comunicarea cu ele este minimă. Unele dintre aceste poziții se află chiar între pozițiile inamice.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pokrovsk ucraina rusia razboi ucraina drone
Înapoi la Homepage
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Ştiri externe » Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare