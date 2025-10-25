Ukrainska Pravda relatează că cel puțin 250 de soldați ruși se află în Pokrovsk – aceștia poartă schimburi de focuri și ucid soldați ucraineni, în special operatori de drone, la pozițiile lor.

Peste 250 de soldaţi ruşi s-au infiltrat în oraşul ucrainean Pokrovsk şi atacă poziţiile militare - Profimedia

Logistica în oraș este controlată complet de drone rusești, obligând soldații ucraineni să parcurgă 10-15 km pe jos pentru a ajunge la pozițiile lor. Situația este extrem de critică, conform sursei citate.

După epurarea din iulie, rușii au reintrat în Pokrovsk – acest lucru s-a întâmplat în jurul mijlocului lunii august. De atunci, ocupanții au format mai multe puncte de concentrare în și în jurul orașului, din care se deplasează mai departe – în zona căii ferate, între Pokrovsk și Grișin, dar și de-a lungul liniei Dațenskoe–Novopavlivka–Gnatovka.

Aceste grupuri de soldați ruși sunt cele care trag asupra soldaților ucraineni din Pokrovsk, scrie Ukrainska Pravda.

Două surse aflate în brigăzile care apără orașul au confirmat că rușii au împușcat operatori ucraineni de drone și că artileriști și trăgători antitanc s-au angajat în lupte în interiorul orașului.

Trupele ucrainene dețin încă poziții la sud de Pokrovsk, dar comunicarea cu ele este minimă. Unele dintre aceste poziții se află chiar între pozițiile inamice.

