Pistol cu muniţie, găsit la câţiva paşi de Târgul de Crăciun din Strasbourg. Măsurile de securitate, sporite

Un pistol funcţional şi mai multe cartuşe au fost descoperite într-un tufiș aflat la câţiva paşi de Târgul de Crăciun din Strasbourg. Autorităţile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns arma de foc acolo, în plin sezon turistic.

Procuroarea Franţei, Clarisse Taron, a confirmat pentru AFP că ancheta este în desfăşurare. Descoperirea a fost făcută joi, de angajaţi ai serviciului de întreţinere a spaţiilor verzi, relatează publicaţia Le Figaro. Potrivit unei surse apropiate investigaţiei, pistolul era în stare de funcţionare, iar muniţia se afla alături, obiectele fiind ascunse printre arbuşti.

Locul unde au fost găsite se află în apropierea "Satului Adventului", una dintre zonele centrale ale târgului, în cartierul istoric Petite France, unul dintre cele mai vizitate locuri din Strasbourg.

Târgul s-a deschis miercuri, iar autorităţile se aşteaptă la o explozie de turişti, după recordul de anul trecut: 3,4 milioane de vizitatori. Strasbourg primeşte în această perioadă turişti din toată lumea, inclusiv din Germania, SUA şi Spania.

Pe durata lunii în care are loc evenimentul, oraşul funcţionează sub măsuri stricte de securitate, în condiţiile unei ameninţări teroriste persistente în Franţa. Strasbourgul a fost marcat profund în decembrie 2018, când jihadistul Chérif Chekatt, în vârstă de 29 de ani, a deschis focul pe străzile din centrul oraşului, ucigând cinci persoane şi rănind alte unsprezece.

