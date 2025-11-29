Mai multe Târguri de Crăciun din București și-au deschis porțile aseară pentru toți cei care iubesc Crăciunul. West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit numeroși vizitatori, în pofida vremii nefavorabile. Totodată, sâmbătă va avea loc deschiderea marelui Târg de Crăciun București, organizat de Primăria Capitalei.

Capitala a apăsat, în sfârșit, butonul de sărbătoare! La Târgurile de Crăciun deschise până în acest moment, luminițele nu doar strălucesc, ci încălzesc, iar colindele nu doar se aud, ci se simt. Și, în tot amestecul de zâmbete și miros de scorțișoară, oamenii par să se lase cuprinși de atmosfera festivă.

"Cu podul luminat, cu multe luminițe, mai multe decât anul trecut, îmi place foarte mult. [...] Eu aș vrea să îmi cumpăr un magnet și ceva să îi ofer bunicii mele" și-a dat un copil cu părerea.

"Este un loc frumos, țara este frumoasă și oamenii sunt foarte calzi" a spus o turistă străină.

Cât costă un pahar de vin fiert sau o turtă dulce

În cele 60 de căsuțe din Târgul West Side Christmas se găsesc de toate. De la mâncare tradițională, vin fiert și până la dulciuri.

Comerciant: Avem gogoși proaspete, cu creme de patiserie, am adus nouă arome.

Reporter: Care sunt prețurile?

Comerciant: 24 de lei.

"Produse tradiționale, tradiționala turtă dulce, cu ciocolată de casă, halviță, nuga, covrigi și acadele pentru copii. [...] Cea mai ieftină turtă dulce la noi costă 15 lei, și nuga începe de la 12 lei, la fel și ciocolata de casă" a mai spus un comerciant.

Taxele impuse comercianţilor cresc de la an la an

Vizitatorii pot găsi de altfel și decorațiunile specifice de sărbători. În schimb, prețurile cresc de la an la an, în special taxele impuse comercianților.

"Noi am încercat să păstrăm prețurile de vreo 3 ani, 4, dar cumva anul acesta am fost forțați să punem puțin la preț, am încercat pe cât posibil să nu le facem inaccesibile pentru că sunt niște produse pe care toată lumea ar trebui să le guste" a explicat un comerciant.

"Este cred că 7.500 plus TVA pe tot parcursul târgului și este inclus curent, este totul inclus" a explicat un alt comerciant.

Tot azi-noapte au avut loc și probele de lumini pentru deschiderea oficială a Târgului de Crăciun București. Căsuțele din târg, bradul înalt de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun sau roata panoramică sunt doar câteva dintre atracțiile dedicate vizitatorilor.

