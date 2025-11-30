Cel mai aşteptat Târg de Crăciun din Capitală, Bucharest Christmas Market şi-a deschis porţile aseară. Sute de oameni au vrut să trăiască magia sărbătorilor încă din prima zi. Aprinderea oficială a luminilor a fost momentul cel mai aşteptat, când întregul târg s-a transformat într-un spectacol de culori și sunete. De altfel, nu este singurul oraş din ţară care s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare.

Aseară s-a deschis oficial și cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală. Chiar dacă vremea nu a ținut cu vizitatorii, sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera festivă și să se lase cuprinși, încă de pe acum, de magia sărbătorilor.

"Este un eveniment magic, copiii s-au bucurat şi nu am vrut să anulăm deschiderea în această seară, chiar dacă vremea nu a ţinut cu noi, pentru că am vrut să transmitem un mesaj: indiferent de vreme, momentele minunate şi programate trebuie să ne ţinem de ele. Invităm pe toată lumea să se bucure de sărbătorile şi de magia Crăciunului în această perioadă alături de Primăria Capitalei", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

"Iei o umbrelă, o geacă mai bună şi e ok. Ai sentimentul că e un târg de Crăciun mai balcanic aşa", a transmis un cuplu venit la târgul din Piaţa Constituţiei.

Peste 120 de căsuțe cu mâncare, dulciuri și decorațiuni lucrate manual

În cele peste 120 de căsuțe, vizitatorii găsesc orice. Își pot încălzi mâinile cu o băutură fierbinte, pot savura mâncăruri tradiționale și diverse dulciuri sau își pot achiziționa decorațiuni realizate manual.

"Turtă dulce, ciocolată de casă, nuga, acadele, vechile noastre bastonaşe şi ciubuc, cel mai vechi să zic aşa, desert din România. Preţurile încep de la 10 lei, până la 25 de lei, 35 pentru o nuga de 300 de grame", a explicat un comerciant de la târg.

"Un must cald, un suc de mere, un vin roşu, totul este la 15 lei, un preţ acceptabil. Indiferent că a fost ploaie, lumea tot s-a mişcat din casă şi a venit, adică asta e cel mai important", a adăugat un alt vânzător.

"Ceafă de porc, piept de porc, cu mămăliguţă ardelenească, avem ciolan, pomana porcului, pastramă, sărmăluţe, avem tot felul de murături. Ceafa o avem la 18. O porţie de mămăligă 5 lei, cartofiorii 8 lei", a mai spus un comerciant.

"Sunt decoraţiuni de masă, decoraţiuni de uşă, de perete, sunt făcute de mână. De la 10 lei, maxim 50 de lei", mai precizează altul.

Atracții noi în fiecare zi, timp de o lună întreagă

Iar astea sunt doar câteva dintre atracţii. Timp de 30 de zile, vizitatorii vor putea descoperi zilnic experiențe noi.

"Sania lui Moş Crăciun este o atracţie foarte luminoasă şi absolut incendiară pentru că ridică adrenalina tuturor vizitatorilor. Avem concerte programate în fiecare weekend, avem DJ-seturi", a informat Cerasela Călin, consilier Creart.

Elfii Moșului îi așteaptă pe cei mici cu scrisori, poze și tradiția cutiei poștale magice

Elfii lui Moș Crăciun sunt deja pregătiți și îi așteaptă pe cei mici pentru a-i ajuta să scrie cele mai frumoase scrisori.

"Îi aşteptăm aici în Casa lui Moş Crăciun din Piaţa Constituţiei, unde îi întâmpinăm cu mult zâmbet, şi îi ajutăm să scrie micile scrisori, unde şi când va veni Moş Crăciun pe data de 13, tot aici, ca să i le oferim lui. Facem roată în casa Moşului, facem o poză la brad, după care dăm toate scrisorile în cutia lui Moş Crăciun", a spus Victoria, coordonatoarea elfilor din Casa lui Moş Crăciun.

Și la Drobeta-Turnu Severin, cei mici au așteptat cu nerăbdare momentul aprinderii luminițelor.

