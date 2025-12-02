UE se teme că SUA vor dezgheța banii rușilor. BCE refuză să garanteze împrumutul de 140 mld. € pentru Ucraina

Banca Centrală Europeană a refuzat să garanteze împrumutul de 140 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, motivând că acest lucru ar echivala cu finanțarea directă a guvernelor, practică interzisă prin tratatele UE, dezvăluie Financial Times. Este o lovitură pentru planul Bruxelles-ului, care este astfel forțat să apeleze la alte soluții. Pe de altă parte, potrivit Politico, americanii ar plănui să returneze activele Rusiei după semnarea acordului privind Ucraina.

Controversa privind soarta activelor suverane rusești din Europa continuă, în contextul în care UE vrea să facă un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru a ajuta financiar Ucraina în următorii doi ani, împrumut care ar urma să fie garantat cu banii rușilor înghețați la instituția financiară Euroclear, din Belgia. Ucraina nu are suficienți bani pentru a-și acoperi cheltuielile urgente, iar deficitul bugetar estimat pentru 2026 ar putea urca până la 40 de miliarde de euro.

Banca Centrală Europeană (BCE) a respins o propunere a Comisiei Europene, care a întrebat instituția dacă ar putea interveni ca "garant de ultimă instanță" pentru Euroclear, adică să ofere lichidități dacă banii rușilor ar trebui brusc returnați. Potrivit mai multor oficiali citați de FT, BCE a concluzionat că propunerea Comisiei Europene îi încalcă atribuțiile.

Cum vrea UE să ajute financiar Ucraina

Comisia Europeană propune ca țările din UE să ofere garanții de stat, adică promisiuni oficiale că vor acoperi pierderile în caz de risc de nerambursare. Însă oficiali ai Comisiei au avertizat că, în caz de urgență financiară, țările UE nu ar putea strânge banii suficient de repede pentru a acoperi garanțiile promise.

Comisia a întrebat BCE dacă ar putea practic împrumuta, în caz de urgență, Euroclear Bank pentru a evita o criză de lichiditate. BCE a comunicat Comisiei că acest lucru este imposibil, potrivit surselor citate de FT. În urma unei analize interne, BCE a concluzionat că propunerea Comisiei înseamnă o finanțare directă către guverne, deoarece banca centrală ar acoperi obligațiile financiare ale statelor membre. Această practică, numită de economiști "finanțare monetară", este interzisă de tratatele UE, deoarece duce la inflație ridicată și la pierderea credibilității băncii centrale, a explicat FT.

Ca răspuns la poziția BCE, Comisia a început să lucreze la propuneri alternative pentru a asigura lichiditate temporară care să servească drept plasă de siguranță pentru împrumutul de 140 de miliarde de euro. Un purtător de cuvânt al Comisiei a spus că instituția este "în contact strâns cu BCE" încă de la sfârșitul lunii octombrie, iar banca centrală a "participat activ la toate discuțiile" privind propunerea de împrumut. "Asigurarea lichidității necesare pentru eventualele obligații de returnare a activelor către banca centrală a Rusiei este o parte importantă a unui posibil împrumut pentru reparații", a adăugat el.

Ce vrea Belgia

UE a înghețat în 2022 active rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro. Belgia se opune folosirii acestor bani pentru garantarea împrumutului către Kiev, spunând că, dacă activele rusești ar fi deblocate și Moscova ar cere repatrierea lor, Euroclear nu ar putea rambursa imediat banii.

Premierul belgian Bart De Wever a declarat că planul UE este "fundamental greșit" și a cerut celorlalte 26 de state membre să ofere "garanții legale, obligatorii, necondiționate, irevocabile, la cerere, comune și solidare" pentru a împărți riscul rambursării împrumutului.

Guvernul belgian cere un astfel de angajament înaintea summitului din 18 decembrie, în cadrul căruia liderii UE trebuie să decidă cum va continua finanțarea acordată Kievului. Potrivit liderului belgian, aceste garanții din partea statelor membre și o formă de mecanism de siguranță sunt necesare în cazul în care sancțiunile UE care mențin activele rusești înghețate ar fi anulate brusc. Sancțiunile trebuie reînnoite la fiecare șase luni, printr-o decizie unanimă. Unele state, inclusiv Ungaria, s-au opus deja prelungirii lor.

UE, îngrijorată că americanii vor dezgheța banii rușilor

Presiunea exercitată de SUA pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, precum și propunerile administrației Trump privind utilizarea activelor rusești blocate, au stârnit îngrijorări în întreaga UE. Belgia este în mod special preocupată de faptul că un posibil acord de pace încheiat între Washington și Moscova ar putea anula sancțiunile UE și ar forța Euroclear să ramburseze imediat banii către Rusia.

Propunerea Comisiei spune că Ucraina nu va fi obligată să ramburseze împrumutul din propriul buget. Kievul ar trebui să dea banii înapoi numai dacă Rusia acceptă în viitor să plătească despăgubiri.

Politico: SUA vor să returneze Rusiei activele după semnarea unui acord de pace

Potrivit Politico, în timpul unei vizite la Washington, guvernul american i-a transmis emisarului UE pentru sancțiuni, David O'Sullivan, că intenționează să returneze Rusiei activele înghețate după semnarea unui acord de pace privind Ucraina. Totodată, versiunea inițială a planului de pace american în 28 de puncte prevedea ca 100 de miliarde de dolari din aceste active să fie folosite de SUA pentru "reconstrucția Ucrainei și investiții în economia ei". Surse citate de Politico spun că oficialii europeni au fost revoltați, deoarece acest aranjament ar fi permis Statelor Unite să folosească o parte din bani sub pretextul ajutorului pentru Ucraina, iar "restul să fie împărțit cu Rusia".

