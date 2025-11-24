Planul de pace criticat de europeni, modificat la Geneva. Anunţul comun făcut de SUA și Ucraina după negocieri

Statele Unite și Ucraina au anunțat duminică noapte, într-o declarație comună, că au redactat un "cadru revizuit al planului de pace" în urma discuțiilor de duminică de la Geneva, fără a oferi detalii. Practic, cele două părți au convenit să modifice planul întocmit de americani şi criticat de europeni pentru că ar fi prea favorabil Rusiei.

SUA și Ucraina au decis să continue să lucreze la un "plan de pace revizuit" pentru a pune capăt războiului cu Rusia. "Pe 23 noiembrie 2025, reprezentanții Statelor Unite și ai Ucrainei s-au întâlnit la Geneva pentru a discuta propunerea americană de pace. Negocierile au fost constructive, concentrate și marcate de respect reciproc, subliniind angajamentul comun pentru obținerea unei păci juste și durabile.

Ambele părți au considerat consultările extrem de productive. Discuțiile au demonstrat progrese semnificative în alinierea pozițiilor și stabilirea unor pași clari pentru perioada următoare. Părțile au confirmat că orice acord viitor trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să asigure o pace stabilă și echitabilă. La finalul negocierilor, a fost elaborat un document-cadru revizuit privind pacea.

Delegația ucraineană și-a exprimat încă o dată recunoștința față de Statele Unite și, în mod special, față de președintele Donald J. Trump, pentru angajamentul ferm și eforturile neobosite de a pune capăt războiului și de a salva vieți omenești. Ucraina și Statele Unite au convenit să continue în următoarele zile lucrul intensiv asupra propunerilor comune. De asemenea, vor menține un contact strâns cu partenerii europeni pe durata avansării procesului.

Deciziile finale privind acest document-cadru vor fi luate de președinții Ucrainei și ai Statelor Unite. Ambele părți și-au reafirmat disponibilitatea de a colabora în continuare pentru o pace care să garanteze securitatea, stabilitatea și reconstrucția Ucrainei", se arată în declaraţia comună publicată la 1 dimineaţa de Administraţia Prezidenţială de la Kiev.

Zelenski ar putea călători în SUA să discute planul cu Trump

Potrivit Reuters, Casa Albă a precizat separat că delegația ucraineană le-a transmis că planul "reflectă interesele naționale ale Ucrainei" și "răspunde cerințelor sale strategice esențiale". Kievul nu a emis o declarație separată. Rămâne neclar cum va trata "planul revizuit" problemele-cheie, inclusiv garanțiile de securitate pentru Ucraina.

SUA și Ucraina au declarat că vor continua să lucreze intensiv până la termenul-limită de 28 noiembrie, deși secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus delegația SUA, s-a întors la Washington duminică seara.

Între timp, președintele Donald Trump a menținut presiunea asupra Ucrainei să accepte un acord. Duminică, el a declarat că Ucraina a arătat "zero recunoștință" pentru eforturile americane, declanşând din nou un val de mulţumiri din partea ucrainenilor.

Trump stabilise anterior un termen-limită până vineri pentru ca președintele Volodimir Zelenski să accepte planul de pace, dar Rubio a spus că acest deadline nu este neapărat bătut în cuie. Zelenski ar putea călători în SUA săptămâna aceasta pentru a discuta părţile cele mai sensibile ale planului direct cu Trump, potrivit unor surse citate de Reuters.

Planul inițial al SUA, format din 28 de puncte, cerea Ucrainei să cedeze teritorii, să accepte reducerea armatei și să renunțe la ambiția de a adera la NATO, condiții care ar echivala cu o capitulare pentru mulți ucraineni, după aproape patru ani de război.

Propunerea a fost o surpriză chiar și pentru unii oficiali ai administrației americane. Două surse anonime citate de Reuters au declarat că planul a fost conceput la o întâlnire din octombrie la Miami, cu participarea emisarului special Steve Witkoff, a ginerelui lui Trump, Jared Kushner, și a emisarului rus Kirill Dmitriev, sancţionat de americani.

Contraoferta europenilor

Democrații au catalogat planul ca fiind "o listă de dorințe a Rusiei", însă Marco Rubio a insistat că Washingtonul l-a redactat cu contribuții din ambele tabere. Aliații europeni au declarat că nu au fost implicați în redactarea planului inițial și au lansat duminică o contrapropunere mult mai avantajoasă pentru Ucraina, una pe care Kremlinul, cel mai probabil, o va respinge.

În ultimele săptămâni, rușii au continuat să avanseze lent în sudul și estul Ucrainei și au atacat cu drone și rachete instalații energetice, lăsând milioane de oameni fără apă, căldură și electricitate, timp de mai multe ore în fiecare zi.

Zelenski se confruntă, de asemenea, cu presiuni interne, după ce un scandal major de corupție a implicat mai mulți miniștri, stârnind indignare față de corupția endemică din țară. Cazul a complicat eforturile Ucrainei de a obține finanțare pentru a-și susține economia.

Kievul a avut, totuși, o rază de speranță în ultimele săptămâni, după ce SUA au înăsprit sancțiunile asupra sectorului energetic al Rusiei, principala sursă de finanțare a războiului, iar atacurile ucrainene cu drone și rachete au provocat probleme serioase industriei petroliere rusești, potrivit Reuters.

