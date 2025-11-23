Planul de pace al lui Donald Trump pare sortit eşecului, la nici două zile după ce a fost prezentat Ucrainei. Volodimir Zelenski şi aliaţii lui europeni refuză să accepte punctele care cer Kievului să renunţe la teritorii şi să îşi reducă armata. Lovitura cea mare vine, însă, chiar din partidul preşedintelui american. Mai mulţi senatori republicani susţin că planul nu este altceva decât lista de dorinţe a Rusiei.

La negocierile din Elveţia, delegaţia Ucrainei a discutat prima oară cu reprezentanţii Europei, apoi cu secretarul de Stat american şi trimisul special al lui Donald Trump. Cu susţinerea europenilor, trimişii lui Volodimir Zelenski au prezentat propriul plan de pace.

"În primul rând, granițele nu pot fi modificate prin forță. În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista limitări ale forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la atacuri viitoare", a declarat Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

"Aceste 28 de puncte nu pot fi aşezate aşa cum sunt ele acum în practică pentru că nemulţumesc în mod evident atât Ucraina, cât şi statele europene şi nu numai. Mă gândesc că liderii din toată lumea citesc astfel de documente şi fiecare îşi pune întrebarea:Oare putem accepta ca o agresiune militară să genereze o astfel de situaţie într-o lume modernă? Răspunsul este:categoric, nu", a spus Cristi Barbu, analist militar.

"Conducerea Ucrainei nu a arătat niciun pic de recunoştinţă pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia", a răspuns furios Donald Trump pe internet, dar a dat semne că ar putea face unele concesii.

Reporter: Este oferta finală pentru Ucraina?

Donald Trump: "Nu, nici gând. Ne-ar plăcea să obţinem pacea. Încercăm să punem capăt războiului, într-un fel sau altul trebuie să se încheie."

Între timp, Rusia şi Ucraina continuă atacurile. Ca răspuns la bombardamentele ruseşti, dronele Kievului au distrus o centrală electrică de lângă Moscova.

