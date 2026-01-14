Planul prințului iranian exilat pentru a răsturna dictatura ayatollahilor. Analiză Politico

Reza Pahlavi, fiul fostului șah al Iranului și o figură importantă a opoziției iraniene, aflat în exil în Statele Unite, a dezvăluit pentru POLITICO planul său pentru schimbarea regimului de la Teheran.

În cadrul a trei interviuri, Reza Pahlavi a explicat cum poate fi înlăturat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și cum ar putea arăta tranziția către o democrație seculară. Pahlavi era student în Statele Unite în 1979, când tatăl său, ultimul șah al Iranului, a fost înlăturat de la putere în urma unei revoluții. De atunci, nu a mai călcat pe teritoriul iranian, însă susținătorii monarhiei nu au încetat să spere că "prințul moștenitor" se va întoarce, relatează POLITICO.

Potrivit sursei citate, numele lui Pahlavi a fost scandat în ultimele trei săptămâni de protestatari pe străzile Iranului. Manifestanții au cerut întoarcerea "șahului". Chiar și unii dintre criticii monarhiei recunosc acum că Reza Pahlavi ar putea fi singurul lider capabil să gestioneze o tranziție politică în Iran.

Pahlavi nu spune cu certitudine că valul actual de proteste va doborî regimul, şi nici că îl va aduce pe el la putere. Însă dacă acest lucru se va întâmpla, el a descris pașii de urmat pentru încheierea unei dictaturi religioase de jumătate de secol şi cum ar arăta tranziția spre o democrație seculară.

Schimbarea trebuie să vină din interiorul Iranului

Pahlavi susține că schimbarea trebuie să vină din interiorul Iranului. Într-un interviu din februarie 2025, el a spus că dorește ca puterile străine să sprijine poporul în efortul de a-l înlătura pe ayatollah, fără să intervină militar. "Oamenii sunt deja în stradă fără ajutor. Situația economică este atât de gravă încât moneda s-a devalorizat, salariile nu se mai plătesc, iar oamenii nu-și permit nici măcar un kilogram de cartofi, ca să nu mai vorbim de carne. Avem nevoie de proteste mai multe și mai constante".

Costul tot mai mare al vieţii și starea proastă a economiei au alimentat noul val de proteste. Pahlavi a cerut sprijin financiar extern pentru muncitorii care pot paraliza statul prin greve. De asemenea, a solicitat să fie livrate în Iran terminale Starlink pentru a împiedica regimul să întrerupă comunicarea și coordonarea opoziției prin blocarea internetului.

Pe măsură ce protestele au luat amploare, Pahlavi și-a intensificat activitatea pe rețelele sociale, postând mesaje și videoclipuri care strâng milioane de vizualizări. El a încurajat populația să iasă în stradă, iar manifestațiile să înceapă la ora 20:00, apoi i-a îndemnat pe protestatari să ocupe centrele orașelor. Susținătorii săi spun că aceste apeluri influențează mișcarea de protest.

Reprimarea protestelor

Forțele de securitate au înăbușit cu brutalitate multe din aceste adunări. Potrivit unui ONG iranian cu sediul în Norvegia, numărul morților a ajuns la 648, iar peste 10.000 de persoane au fost arestate. Un oficial iranian a declarat marţi pentru Reuters că numărul victimelor ar ajunge la 2.000.

Deși este greu de evaluat cât de mult a penetrat mesajul lui Pahlavi în întreaga țară, imaginile din Iran arată că discursul său câștigă teren, susţine POLITICO. La proteste apar tot mai des steaguri cu Leul și Soarele, simbolul Iranului de dinainte de Revoluțiie, și se aud scandări de tipul "javid shah" ("trăiască șahul").

Dezertorii

Pahlavi a făcut paralele cu prăbușirea Uniunii Sovietice, dar și cu căderea regimurilor comuniste din România și Cehoslovacia, unde cheia schimbării a fost "numărul mare de fugari" din rândul elitelor și forțelor de ordine, care nu voiau să "se scufunde odată cu corabia". "Nu cred că o mișcare de nesupunere civilă poate avea succes fără colaborarea tacită sau non-intervenția armatei", a spus el.

Mașinăria de represiune a Iranului are mai multe straturi, precum miliția Basij, însă cei mai temut rămân Gardienii Revoluției (IRGC). Pahlavi susține că liderii IRGC, care se îmbogățesc din corupție și sunt loiali lui Khamenei, nu reprezintă majoritatea membrilor organizației, mulți dintre care "nu-și permit chiria și trebuie să lucreze în plus după program". "La un moment dat, se vor întreba: copiii lor sunt în stradă la protest și ei sunt chemați să-i împuște? Cât de mult poate dura asta?"

Pentru cei care aleg să fugă sau să dezerteze, Pahlavi promite amnistie după căderea regimului. El consideră că majoritatea funcționarilor și militarilor trebuie păstrați în posturi pentru a evita destabilizarea administrație, așa cum s-a întâmplat în Irak după invazia americană din 2003. Doar oficialii radicali de la vârful regimului ar trebui să se aștepte la pedepse.

În iunie, Pahlavi a anunțat lansarea unei platforme securizate pentru înregistrarea dezertorilor. 50.000 de persoane au folosit sistemul într-o lună, spune el. Aceste date sunt verificate cu atenție pentru a evita infiltrarea de către spioni ai regimului. În ultimele zile, tot mai mulți fugari s-au înregistrat.

Schimbarea regimului

Pahlavi a insistat că nu dorește ca SUA sau Israelul să intervină direct pentru a înlătura regimul. El susține că prăbușirea va veni din interior, prin fracturi, diviziune și presiune populară prin proteste. El a criticat reticența guvernelor europene în a condamna regimul iranian, acuzându-le că preferă diplomația, o formă de "împăciuire". Franța, Germania și Marea Britanie au avut un rol important în negocierea acordului nuclear din 2015, menit să limiteze programul nuclear iranian. Aliații lui Pahlavi cer acum mai mult sprijin și condamnări publice din partea Europei.

Președintele american Donald Trump s-a retras din acordul nuclear încă din primul mandat și, în cel de-al doilea, a adoptat o linie mai dură. Anul trecut, el a ordonat atacuri asupra unor instalații nucleare iraniene, în timpul războiului de 12 zile cu Israelul, care, potrivit echipei lui Pahlavi, a slăbit semnificativ regimul.

Pahlavi menține legături strânse cu membri ai administrației Trump, dar și cu oficiali din Germania, Franța și Marea Britanie. El a avut mai multe întâlniri cu secretarul de stat american Marco Rubio, pe care îl consideră "cel mai ager și priceput" ocupant al acestei funcții de la revoluția din 1979 încoace.

În ultimele zile, Trump și-a intensificat amenințările cu o posibilă intervenție militară, dacă liderii iranieni continuă represiunea și uciderea în masă a protestatarilor. În weekend, Pahlavi l-a îndemnat public pe Trump să își respecte promisiunile. "Domnule Președinte, cuvintele dumneavoastră de solidaritate le-au dat iranienilor puterea de a lupta pentru libertate. Ajutați-i să se elibereze și să Facem Iranul Măreț Din Nou!", a scris el duminică pe X.

Rege de tranziție

În iunie anul trecut, Pahlavi a anunțat că este pregătit să înlocuiască administrația lui Khamenei pentru a conduce tranziția către democrație. "După prăbușirea regimului, trebuie să avem cât mai rapid un guvern de tranziție", a declarat el pentru POLITICO. A propus organizarea unei conferințe cu reprezentanți iranieni, care să elaboreze un nou cadru constituțional ce va fi apoi supus votului popular într-un referendum. "Ziua de după acel referendum va marca sfârșitul misiunii mele în viață", a declarat el în februarie.

Întrebat dacă își dorește restaurarea monarhiei, el a răspuns în iunie că "toate opțiunile democratice ar trebui să fie pe masă. Eu nu voi decide acest lucru. Rolul meu este să mă asigur că nicio voce nu este ignorată. Toate opiniile trebuie să aibă șansa de a-și susține cauza, nu contează dacă sunt republicani sau monarhiști, de stânga sau de dreapta".

Totuși, nu pare să fi exclus complet posibilitatea restaurării unei monarhii permanente, cu un guvern ales democratic care să funcționeze în numele său. Pahlavi susține trei principii clare pentru o nouă democrație în Iran: protejarea integrității teritoriale a țării; un sistem democratic și secular care separă religia de stat şi includerea principiilor drepturilor omului în legislație. El a confirmat că este vorba şi despre egalitatea și protecția împotriva discriminării pentru toți cetățenii, indiferent de orientarea sexuală sau religioasă.

Revenirea capitalismului

În ultimul an, Pahlavi a vizitat capitale occidentale, unde s-a întâlnit cu politicieni, oameni de afaceri și investitori din domeniul bancar și financiar. Iranul este un mare producător de petrol în cadrul OPEC și are a doua cea mai mare rezervă de gaz natural din lume, "suficientă pentru a alimenta Europa o perioadă îndelungată", spune el.

"Iranul este cea mai mare rezervă neexploatată pentru investiții străine", a declarat Pahlavi în februarie. "Dacă Silicon Valley s-ar angaja să investească 100 de miliarde de dolari, vă puteți imagina ce impact ar avea. Cerul este limita". Obiectivul său este să construiască o "cultură democratică", mai mult decât legile care stipulează o formă de guvernare democratică. El a invocat trecutul Iranului sub monarhia Pahlavi, spunând că bunicul său este încă respectat ca un lider care a modernizat ţara.

"Dacă vorbim despre familie, bunicul meu este astăzi cea mai respectată figură politică în arhitectura Iranului modern. Pe străzi, oamenii scandează "Dumnezeu să-l odihnească" - aceste sloganuri se aud la intrarea sau ieșirea de pe stadioane. De ce? Pentru că intenția lui a fost una patriotică: să scoată Iranul din Evul Mediu. Nu exista nicio instituție modernă, de la poștă, la armată sau educație, care să fie controlată de clerici".

Despre tatăl său, șahul, el afirmă că a adus o eră a industrializării, progresului economic și a libertăților pentru femei. "Aceasta este viziunea generației Z din Iran. Indiferent dacă voi avea un rol direct sau nu, iranienii ies din tunel". Cu toate astea, aminteşte POLITICO, mulți iranieni asociază încă regimul tatălui său cu o elită ruptă de realitate și cu temuta poliție secretă SAVAK, a cărei brutalitate a contribuit la declanșarea revoluției din 1979.

Nu este clar cât de mult este susţinut Pahlavi în Iran

Nimeni nu poate spune cu certitudine ce va urma în Iran. Totul s-ar putea rezuma, în cele din urmă, la intervenția lui Trump sau chiar a Israelului. Revoltele antiguvernamentale continuă în peste 100 de orașe într-o țară cu 90 de milioane de locuitori. Deși regimul este slăbit, mulți experți nu cred că este aproape de colaps. Chiar și dacă protestele generează o schimbare, este mai probabil ca regimul să recurgă la o combinație de teroare și adaptare, decât să fie răsturnat complet.

Deși sunt informaţii care sugerează că tinerii conduc mișcarea de protest și câștigă încredere, regimul a răspuns recent cu și mai multă violență, aglomerând spitalele. Protestele ar putea fi înăbușite în cele din urmă. Opoziția iraniană rămâne profund fragmentată, cu mulți lideri în închisoare. Diaspora numeroasă nu a reușit să se coaguleze sub o voce unică, deși Pahlavi a încercat anul trecut să atragă tot mai mulți susținători.

"Iranul poate aspira la mai mult decât revenirea la o monarhie eșuată", a comentat Sanam Vakil, analist la think tank-ul Chatham House din Londra, adăugând că nu este clar cât de mare este sprijinul pentru Pahlavi în interiorul țării. "Nu are experiență politică și nu a construit o opoziție incluzivă", a afirmat Vakil. Sondaje independente şi de încredere sunt greu de obținut, iar amintirile despre epoca întunecată a șahului sunt încă vii.

Totuși, avantajul "prințului exilat" ar putea fi tocmai lipsa unei alte opțiuni clare pentru a gestiona căderea ayatollahului și a ceea ce urmează. "Pahlavi are notorietate. Nu există alt lider evident la care să se apeleze. Oamenii sunt dispuși să îi asculte apelurile de a ieși în stradă", a explicat ea.

