Trump: Continuați protestele. Ajutorul este pe drum. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni

Preşedintele american Donald Trump a transmis un mesaj dur regimului de la Teheran, încurajând iranienii să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor statului. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a anunțat că a suspendat orice contact oficial cu autoritățile iraniene până la oprirea violențelor împotriva protestatarilor şi le-a transmis protestatarilor că ajutorul este pe drum, fără a detalia ce înseamnă asta.

"Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE - PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR. Salvaţi numele celor care au ucis și au abuzat. Ei vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când SE OPREȘTE uciderea lipsită de sens a protestatarilor. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA (n.r. Make Iran Great Again)!!!", este mesajul publicat de Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social.

2000 de morţi în Iran

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian. Este pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care au intrat în a treia săptămână. Statele Unite au cerut luni cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul, avertizând că protestele în curs din ţară "se intensifică şi ar putea deveni violente". Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters a spus că "teroriştii" sunt responsabili atât pentru moartea protestatarilor, cât şi a personalului de securitate.

SUA i-au îndeamnat pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul

Luni, Statele Unite au cerut cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs "se intensifică şi ar putea deveni violente". "Părăsiţi Iranul imediat. Pregătiţi un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american", au avertizat Statele Unite într-un mesaj publicat pe site-ul "ambasadei virtuale" din Iran.

FT: Ce opţiuni are Donald Trump

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, deși Trump a amenințat cu "opțiuni foarte dure" împotriva regimului iranian, inclusiv atacuri aeriene, dacă violențele asupra protestatarilor continuă, opțiunile sale reale sunt limitate de contextul militar, politic și diplomatic. Potrivit sursei citate, intervenția directă ar putea avea efecte opuse celor intenționate.

Consilierii săi au avertizat că Iranul este un sistem mult mai complex decât Venezuela, iar o intervenție militară ar putea unifica populația în jurul regimului. O posibilă capturare a liderului suprem Ali Khamenei în stilul fostului preşedinte din Venezuela, Nicolas Maduro, este considerată improbabilă din cauza limitărilor logistice și a riscurilor geopolitice. FT susține că Trump ia în calcul atacuri asupra infrastructurii militare, liderilor regimului și centrelor de comandă, dar identificarea unor ținte cu impact strategic real este dificilă.

