2000 de morți la protestele din Iran. Imagini tulburătoare cu saci cu cadavre la o morgă improvizată
Un oficial iranian a declarat că "aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor", relatează Reuters.
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost ucise în timpul protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian, relatează Reuters. Este pentru prima dată când autoritățile de la Teheran recunosc un bilanț atât de ridicat al victimelor, în urma unei represiuni dure asupra protestelor care au intrat în a treia săptămână.
Oficialul iranian, citat de Reuters, susţine că "teroriștii" sunt responsabili atât de moartea protestatarilor, cât și a forțelor de securitate. Nu a oferit însă detalii despre cine sunt cei uciși sau o defalcare clară a victimelor. Grupul pentru drepturile omului Iran Human Rights (IHRNGO), cu sediul la Oslo, afirmă că cel puţin 648 de persoane au fost ucise de la izbucnirea protestelor. Agenţia de ştiri a activiştilor pentru drepturilor omului (HRANA), cu sediul în SUA, estimează de asemenea numărul morţilor la aproximativ 650, inclusiv 505 protestatari - dintre care nouă sunt minori sub 18 ani.
De câteva zile circulă mai multe astfel de bilanțuri care nu au putut fi confirmate oficial, dat fiind că internetul în țară a fost blocat, iar accesul la informație este deficitar. De pildă, potrivit redacției Iran International, cel puțin 12.000 de persoane au fost ucise până acum de forțele de securitate în cadrul demonstrațiilor anti-guvernamentale, în principal pe parcursul a două nopți, săptămâna trecută, joi și vineri, 8 și 9 ianuarie.
Imagini video surprinse în timpul nopții săptămână trecută, care au fost verificate de Reuters, arată confruntări violente între demonstranți și forțele de securitate, cu focuri de armă, mașini și clădiri în flăcări.
O morgă copleșită de saci cu cadavre
Chiar dacă Iranul a întrerupt internetul ca să oprească difuzarea de informații despre proteste, unele înregistrări tot au reușit să iasă din țară și arată imagini cutremurătoare. CNN relatează scene copleșitoare în fața unei morgi improvizate în Kahrizak, din sudul Teheranului: zeci de saci negri cu trupuri neînsuflețite întinși pe jos, înconjurați de familii care plângeau, strigau și căutau cu disperare chipurile celor dragi. Înăuntru, camere improvizate adăposteau rânduri de cadavre, iar afară, pe alei neasfaltate, trupurile zăceau lângă mașini parcate.
Se poate suna din nou internaţional. Internetul în continuare blocat
Accesul la internet a fost oprit pe 8 ianuarie deoarece au început "operaţiuni teroriste". Aşa a motivat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, blocarea internetului în ţară. "Guvernul era în dialog cu protestatarii. Internetul a fost întrerupt doar atunci când ne-am confruntat cu operaţiuni teroriste şi ne-am dat seama că ordinele veneau din străinătate". Activişti au acuzat Teheranul că a întrerupt internetul, joia trecută, pentru a muşamaliza represiunea.
După zile întregi în care au fost izolaţi de restul lumii, în urma blocării internetului de către guvern, iranienii au putut marţi să efectueze din nou apeluri în străinătate, deşi internetul rămâne blocat, au declarat surse din Teheran pentru dpa. În timpul blocadei internetului, unii iranieni au putut obţine informaţii prin intermediul televiziunii prin satelit. Unii emiţători în exil pot fi recepţionaţi în Iran.
În mai multe părţi ale Teheranului însă, forţele de securitate au început să confişte antenele parabolice de pe acoperişuri, o practică veche din perioada de dinainte de internet. Antenele parabolice sunt oficial interzise. Câţiva au folosit sistemul de satelit Starlink al lui Elon Musk, cu condiţia să aibă terminalele necesare, care trebuie importate ilegal.
Qatarul atenţionează că o confruntare între SUA şi Iran ar fi "catastrofală" pentru regiune
Qatarul a atenţionat marţi că o confruntare între SUA şi Iran ar fi "catastrofală" pentru regiune, după ce preşedintele american a ameninţat să intervină militar în această ţară, scena unei ample mişcări de contestare. "Ştim că orice escaladare (...) ar avea consecinţe catastrofale în regiune şi dincolo de ea, şi prin urmare noi dorim să o evităm cât de mult posibil", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe qatariot, Majed al-Ansari, în timpul unei conferinţe de presă la Doha.
Donald Trump nu a încetat să agite ameninţarea unei intervenţii militare americane după declanşarea mişcării de protest, a cărei reprimare a făcut până acum peste 600 de morţi, potrivit unui ONG. Republica Islamică a ameninţat la rândul său că va riposta ţintind obiective militare şi transportul maritim al SUA.
Qatarul găzduieşte cea mai mare bază americană din regiune. În iunie, în timpul războiului dintre Israel şi Iran, Teheranul a lansat rachete asupra acestei baze, ca ripostă la un atac american contra siturilor sale nucleare. Trump a anunţat marţi sancţiuni vamale contra partenerilor comerciali ai Iranului. Cu o zi înainte, Casa Albă a afirmat că posibilitatea unor lovituri aeriene este în continuare pe masă, dar că diplomaţia rămâne "prima opţiune".
"Suntem încă în stadiul în care credem că poate fi găsită o soluţie diplomatică", a spus al-Ansari. "Suntem în discuţii cu toate părţile, în mod evident cu vecinii şi partenerii noştri din regiune, pentru a ajunge la o soluţie diplomatică", a adăugat el.
SUA i-a îndeamnat pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul
Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară. "Cetăţenii americani ar trebui să se aştepte la întreruperi ale internetului, să planifice mijloace alternative de comunicaţie şi, dacă o pot face în siguranţă, să plece din Iran terestru în Armenia sau Turcia. Cetăţenii americani se află într-un risc semnificativ de a fi interogaţi, arestaţi şi deţinuţi în Iran", a precizat sursa citată.
Potrivit comunicatului, liniile aeriene continuă să anuleze sau să limiteze zborurile spre şi dinspre Iran, mai multe dintre ele suspendându-şi serviciile până vineri. Departamentul de Stat al SUA a desemnat de multă vreme Iranul drept destinaţie de nivelul 4 "A nu se călători acolo", avertizând că cetăţenii americani nu ar trebui să meargă în această ţară pentru niciun motiv şi cei din Iran ar trebui să plece imediat din cauza unor riscuri grave de securitate.
În cursul zilei de luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a declarat că diplomaţia rămâne abordarea preferată a SUA în Iran, deşi administraţia Trump nu va exclude opţiuni militare dacă vor fi necesare.
"Numai preşedintele Donald Trump ştie ce va face mai departe. Aşa că lumea va trebui să continue să aştepte şi să ghicească şi îl vom lăsa să decidă", a spus ea la Fox News.
Trump a declarat duminică că administraţia sa cântăreşte "unele opţiuni foarte puternice", inclusiv acţiuni militare potenţiale împotriva Iranului, şi că Teheranul începe să încalce liniile roşii ale SUA. SUA nu au nicio ambasadă sau consulat în Iran, iar ambasada Elveţiei la Teheran acţionează ca reprezentant al intereselor americane, dar serviciile sale sunt limitate.
Ruşii denunţă "o lume fără reguli", fără a-l menţiona pe Trump
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunţat marţi riscul "unei lumi fără reguli" şi încălcarea suveranităţii naţionale a statelor, fără a-l menţiona direct pe preşedintele american Donald Trump. "Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme şi tensiuni majore", a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii după vacanţa de Crăciun.
Volodin, un colaborator apropiat al preşedintelui Vladimir Putin de mulţi ani, a mai susţinut că "principiile dreptului internaţional stabilite după al doilea război mondial sunt erodate" şi a dat vina pe ţările occidentale pentru acest lucru, fără a preciza care dintre ele. Acestea "încalcă în mod nonşalant suveranitatea altor ţări, fără a încerca măcar să se ascundă în spatele unor scuze (...), în timp ce vorbesc despre democraţie", a denunţat el.
Luni, secretarul Consiliului de Securitate rus, Serghei Şoigu, "a condamnat ferm o altă tentativă a forţelor externe" de a se amesteca în afacerile Iranului, la finalul unei convorbiri telefonice cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională iranian, Ali Larijani. A fost primul comentariu al unui oficial rus de rang înalt de la izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran şi de la ameninţările Statelor Unite de a interveni dacă Teheranul reprimă violent manifestanţii.
Preşedintele rus Vladimir Putin, care a reapărut luni la Kremlin după aproape două săptămâni de absenţă în contextul sărbătorilor de Crăciun, s-a abţinut să comenteze despre situaţia internaţională actuală. El nu a comentat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, protestele de masă din Iran, confiscarea de petroliere sub pavilion rusesc şi nici controversa din jurul revendicărilor teritoriale americane asupra Groenlandei.
