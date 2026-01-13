2000 de morți la protestele din Iran. Imagini tulburătoare cu saci cu cadavre la o morgă improvizată

Imagini tulburătoare cu zeci de saci cu cadavre la o morgă improvizată în Teheran Profimedia

SUA i-a îndeamnat pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul

Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară. "Cetăţenii americani ar trebui să se aştepte la întreruperi ale internetului, să planifice mijloace alternative de comunicaţie şi, dacă o pot face în siguranţă, să plece din Iran terestru în Armenia sau Turcia. Cetăţenii americani se află într-un risc semnificativ de a fi interogaţi, arestaţi şi deţinuţi în Iran", a precizat sursa citată.

Potrivit comunicatului, liniile aeriene continuă să anuleze sau să limiteze zborurile spre şi dinspre Iran, mai multe dintre ele suspendându-şi serviciile până vineri. Departamentul de Stat al SUA a desemnat de multă vreme Iranul drept destinaţie de nivelul 4 "A nu se călători acolo", avertizând că cetăţenii americani nu ar trebui să meargă în această ţară pentru niciun motiv şi cei din Iran ar trebui să plece imediat din cauza unor riscuri grave de securitate.

În cursul zilei de luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Karoline Leavitt a declarat că diplomaţia rămâne abordarea preferată a SUA în Iran, deşi administraţia Trump nu va exclude opţiuni militare dacă vor fi necesare.

"Numai preşedintele Donald Trump ştie ce va face mai departe. Aşa că lumea va trebui să continue să aştepte şi să ghicească şi îl vom lăsa să decidă", a spus ea la Fox News.

Trump a declarat duminică că administraţia sa cântăreşte "unele opţiuni foarte puternice", inclusiv acţiuni militare potenţiale împotriva Iranului, şi că Teheranul începe să încalce liniile roşii ale SUA. SUA nu au nicio ambasadă sau consulat în Iran, iar ambasada Elveţiei la Teheran acţionează ca reprezentant al intereselor americane, dar serviciile sale sunt limitate.

Ruşii denunţă "o lume fără reguli", fără a-l menţiona pe Trump

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunţat marţi riscul "unei lumi fără reguli" şi încălcarea suveranităţii naţionale a statelor, fără a-l menţiona direct pe preşedintele american Donald Trump. "Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme şi tensiuni majore", a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii după vacanţa de Crăciun.

Volodin, un colaborator apropiat al preşedintelui Vladimir Putin de mulţi ani, a mai susţinut că "principiile dreptului internaţional stabilite după al doilea război mondial sunt erodate" şi a dat vina pe ţările occidentale pentru acest lucru, fără a preciza care dintre ele. Acestea "încalcă în mod nonşalant suveranitatea altor ţări, fără a încerca măcar să se ascundă în spatele unor scuze (...), în timp ce vorbesc despre democraţie", a denunţat el.

Luni, secretarul Consiliului de Securitate rus, Serghei Şoigu, "a condamnat ferm o altă tentativă a forţelor externe" de a se amesteca în afacerile Iranului, la finalul unei convorbiri telefonice cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională iranian, Ali Larijani. A fost primul comentariu al unui oficial rus de rang înalt de la izbucnirea protestelor antiguvernamentale din Iran şi de la ameninţările Statelor Unite de a interveni dacă Teheranul reprimă violent manifestanţii.

Preşedintele rus Vladimir Putin, care a reapărut luni la Kremlin după aproape două săptămâni de absenţă în contextul sărbătorilor de Crăciun, s-a abţinut să comenteze despre situaţia internaţională actuală. El nu a comentat capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, protestele de masă din Iran, confiscarea de petroliere sub pavilion rusesc şi nici controversa din jurul revendicărilor teritoriale americane asupra Groenlandei.

