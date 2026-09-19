Un şofer care s-a drogat cu un anestezic puternic a devenit un pericol uriaş pe o şosea din Mureş. Pentru că nici nu putea ţine drumul drept, un martor a anunţat Poliţia. O astfel de sesizare, spun agenţii, poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte, dintre un simplu control în trafic şi o tragedie. Mai ales că fenomenul şoferilor drogaţi la volan a devenit, în ultimii ani, o provocare pentru siguranţa rutieră din România.

Patru agenţi au înconjurat maşina individului care conducea haotic. Supriza a venit când l-au rugat pe bărbatul de 36 de ani să coboare. Şoferul nu putea să îşi ţină echilibrul.

"La ora asta, ăştia umblă aşa pe străzi. Extraordinar, abia l-au scos trei poliţişti", spune un martor.

Bărbatul nu era băut, deşi acestea au fost primele bănuieli ale agenţilor. Însă rezultatele drugtest au arătat altceva: consumase ketamină înainte să se urce la volan.

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Rezultatele de la I.M.L Târgu Mureș au confirmat prezența unor substanțe psihoactive în organismul acestuia, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influenţa substanțelor psihoactive.

Ketamina este un anestezic, folosit doar în spitale, şi, uneori prescris ca tratament în dureri cronice sau în depresiile grave. Se eliberează doar cu o reţetă medicală specială, din cauza efectelor sale extrem de puternice. Dar şi al riscului de deces în doze nepotrivite.

"Este o substanţă care produce o disociere în ceea ce priveşte percepţia. Vorbim de percepţia asupra timpului şi a secundelor, şi a timpilor de reacţie, dar vorbim şi de o alterare a percepţiei senzoriale asupra spaţiului. Ketamina produce o distorsiune a realităţii pe care o vedem", a declarat Radu Ţincu, toxicolog.

Utilizată abuziv, devine un pericol uriaş. Atât pentru consumator, cât şi pentru cei din jur.

Dacă alcoolul consumat înainte de condus încetinește reflexele și afectează coordonarea, în cazul drogurilor efectele pot fi mult mai grave. Vorbim de halucinații, stări de relaxare excesivă sau de alertă exagerată și comportamente imprevizibile.

Ultimele date arată că fenomenul drogurilor se răspândeşte în viteză pe şoselele de la noi. Şi nimeni nu pare să-i poată pune frână. Aproape nouă mii de şoferi au fost descoperiţi sub efectul substanţelor interzise anul trecut. Şi zilnic, cel puțin o persoană este prinsă în Capitală, la volan, sub influenţa stupefiantelor. Asta, în ciuda raziilor organizate periodic de Poliţia Rutieră şi a schimbărilor legislative din ultimii ani.

"În primele şase luni ale anului 2026, la nivel naţional, din contralul infracţiunilor, 1.100 au fost săvârşite de o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive", a explicat Alina Manea, subcomisar în Poliţia Română.

În România, șoferii fără permis, băuți sau drogați care provoacă accidente mortale merg direct la închisoare. Printre cele mai grave cazuri de acest fel sunt tragedia din staţiunea 2 Mai, din urmă cu 3 ani, soldată cu 2 morţi, dar şi accidentul cumplit din acest an în care a fost implicat un microbuz cu suporteri ai echipei Paok Salonic. Aici, 7 oameni au murit.